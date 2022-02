Uğur Güneş, Yilmaz en ‘Tierra amarga’ sobre las mujeres: “Los ojos son muy importantes para mí”

El éxito de las series turcas se ha consolidado en nuestro país que las incluye en las parrillas de sus televisiones generalistas. Buena prueba es Tierra amarga que triunfa en Antena 3 que este mismo miércoles emitirá el último episodio de la segunda temporada.

La revista Semana ha hablado con Uğur Güneş, el actor que da vida a Yilmaz. “Soy un hombre al que le gusta vivir la vida día a día. Creo que este mundo es un lugar temporal, y por eso me gusta vivir el momento, al máximo, en lugar de arrepentirme”, contaba sobre sí mismo.

“Voy a mi aire. Me gusta la tranquilidad, trato de alejarme del caos y el bullicio, soy un tipo sencillo. Todavía no me he acostumbrado a la popularidad. Tengo mis propias verdades, me gusta nadar contra corriente. Mis elecciones son blanco o negro. No hay término medio: todo o nada es uno de mis lemas”, sigue describiéndose.

Reconoce que tiene puntos en común con su personaje. “Soy de los que viven por su orgullo. Soy una persona concienzuda, muy terco en ciertos asuntos, lucho hasta el final, y nunca olvido lo bueno o lo malo… son cosas que siempre permanecen en mi mente”, asegura.

Sobre las mujeres

Mantiene su vida privada en un segundo plano y alejada de los focos mediáticos. Pero parece que tiene claro cómo debería ser la mujer que quisiera conquistarle. “En primer lugar, debe tener confianza en sí misma, ser independiente, valerse por sí misma, tener cierto nivel de madurez, saber encontrar un punto común conmigo independientemente de lo diferentes que seamos, y la empatía es muy importante para mí. Todo esto es primordial para mí. Y tiene que ser inteligente y sin egos”, explicaba.

Y sí, también se fija en el físico, sobre todo en una parte muy concreta. “Los ojos son muy importantes para mí. Ellos me muestran todo esto. Deben ser hermosos y con significado”, confesaba.

El enamorado de Züleyha (Hilal Altınbilek) en Tierra amarga, lucha todas las tardes por ese amor, y si le plantean la cuestión de llevar esa lucha a la vida real él contesta que “si te lo han arrebatado a la fuerza, vale la pena luchar hasta el final, de lo contrario no se llama amor”.

Veremos qué es lo que ocurre en su relación en la ficción.