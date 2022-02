Nagore Robles tras su ruptura con Sandra Barneda: “No lo hubiera conseguido sin la ayuda de mis terapeutas”

“Os diré que estoy en un momento de muchos cambios, donde me están pasando muchísimas cosas importantes en mi vida, pero honestamente, estoy serena y en calma”, confesaba Nagore Robles en un post en redes con el que ha pretendido destacar las bondades de hacer terapia.

Y estar en calma cuando tienes encima una ruptura amorosa como la suya con Sandra Barneda, está claro que es fruto de un trabajo. “Todo se colocará en su debido orden cuando esté preparada para hacerlo, no hay prisa, ni intención de tapar cualquier emoción, respiro, me escucho y me acompaño”, aseguraba.

Y muchos se preguntarán cómo es capaz. “Por supuesto llegar a esta reflexión con esta entereza, es producto de la terapia que llevo haciendo años; de reconocerme, aceptarme, quererme y protegerme. Me atrevo a decir que no hubiera podido conseguirlo sin la ayuda de mis terapeutas…”, aseguraba.

Las bondades de hacer terapia

No ha dudado en reflexionar sobre este tema en un vídeo que nos muestra su análisis sobre los beneficios de ir a terapia. “Yo creo que vivimos en una época en la que vamos a tal velocidad y estamos tan desconectados de nosotros mismos que a veces no sabemos ni cómo estamos. Si tú estás viendo este vídeo y piensas que estás bien, pues genial y enhorabuena. Y si crees que no y que podrías hacer algo para mejorar, pues bienvenida porque yo también hago terapia y creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida”, admitía.

En unos tiempos en los que tanto se habla de salud mental, esto de la terapia ya no nos suena a tabú sino a necesidad. “Todos me recordáis como una persona con muchísimo carácter, muy nerviosa, y creo que es más que evidente el cambio que he dado. Sin terapia no lo hubiera conseguido. Ha sido necesario conocerme, conocer mis luces y mis sombras honestamente, para aceptarme, para cuidarme, para quererme y para anticiparme en momentos en los que iba a romperme o iba a explotar ya fuera por nervios, fuera por ansiedad, fuera por situaciones que me pasan en la vida como a todos, el trabajo, el estrés, la familia, la infancia, el amor, el desamor, las amistades, el trabajo, la economía, la pandemia, muchas cosas, muy difíciles de digerir”, enumeraba sobre toda la presión que sentimos.

Terapia online

“Necesitamos respuestas a cómo nos sentimos”, reivindicaba, “a raíz de la pandemia, mi psicóloga y yo decidimos hacer las sesiones por videollamada y para mí es muchísimo más fácil y más rápido porque puedes hacer terapia donde quieras y cuando quieras y eso es algo que agradezco muchísimo”.

“Muchas personas me preguntan, cómo eres una tía tan valiente, cómo eres tan atrevida, cómo eres tan segura. No siempre fue así, ojalá hubiera nacido con mucha autoestima. Me la he ido trabajando y ha sido gracias a la terapia. A mí la terapia me ha salvado la vida y es algo que aconsejo a mis amigos, mis familiares y ahora mismo a vosotras y vosotros”, terminaba aconsejando.

Ella nos propone una plataforma, pero hay muchísimas donde elegir. Lo importante es aprender a estar a gusto con nosotros mismos.