David Bisbal, el toque español del cartel de actuaciones de los Premio Lo Nuestro 2022

La cuenta atrás para la celebración de los Premio Lo Nuestro 2022 ha comenzado y una de las incógnitas que quedaba por desvelar ya se ha hecho pública. El cartel de actuaciones de la entrega de premios que se podrá seguir por Univisión incluye a más de una treintena de artistas entre los que figura David Bisbal como representante español.

De hecho el almeriense ya ha utilizado sus redes sociales para mostar sus primeras impresiones del ensayo del guión y de los ensayos sobre el escenario. "Qué buen equipo en @premiolonuestro será una aventura diferente para mí. Lo disfrutaré al máximo. Miami ya estamos aquí. Va a ser una aventura diferente estar en los Premio Lo Nuestro como host y además cantando a Vicente Fernández. Va a ser muy bonito. No te lo puedes perder. Este backstage será nuestra casa durante esta semana en los Premio Lo Nuestro" explicaba el solista desde el reciento de Miami que albergará la ceremonia.

"Me he quedado alucinado de la cantidad de actuaciones que va a haber" concluía el ex triunfito en su vídeo de bienvenida a los galardones. Y no se equivoca lo más mínimo el músico responsable de hits como Si tú la quieres, A contracorriente o los clásicos Bulería y Ave María. Se da la curiosidad de que Álvaro Soler también está en Miami y los rumores de que actuarán juntos se han disparado.

Porque el cartel de actuaciones de los Premio Lo nuestro 2022 incluye una treintena de artistas dispuestos a dar la mejor versión de ellos mismos para ofrecer un espectáculo único con el que celebrar lo mejor de la música latina como cada año.

Maluma, Anitta, Gente de Zona, Yuri, Romeo Santos, Camilo, Sofía Reyes, David Bisbal, Gilberto Santa Rosa, El Alfa, Manuel Turizo, Sting, Pitbull, Laura Pausini, Ángela Aguilar, Christian Nodal, CNCO, Natti Natasha, Luis Fonsi, Pepe Aguilar, Justin Quiles y muchos más forman parte de un elenco difícilmente repetible.

Como decíamos, Bisbal será el representante español de unos premios en los que Rosalía está entre las grandes candidatas pero no entre las estrellas invitadas para subirse al escenario a actuar pese a que su nuevo disco de estudio, Motomami, está a la vuelta de la esquina.

El pasado 25 de enero, Univision desveló el nombre de los nominados y nominadas de esta edición. Camilo, J Balvin y Christian Nodal lideraban la lista con 10 nominaciones. Le siguen Bad Bunny y Karol G (sorprendentemente la única mujer que está entre los máximos nominados de la noche) con nueve; Carlos Rivera, Calibre 50, Farruko, Jhay Cortez, Maluma, Myke Towers y Rauw Alejandro con ocho.

Estos son los artistas que actuarán en los Premio Lo Nuestro 2022