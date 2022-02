Tom Holland abre las puertas a ‘Euphoria’: “Quizás esté y no lo sepáis”

Tom Holland se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del mundo del cine y la televisión. Los diversos papeles que ha interpretado en los últimos años le ha posicionado entre los actores más solicitados de la industria. Ya nadie imagina un Spider-Man sin Tom Holland. Y no solo eso. Si su nombre aparece en los créditos de una película, miles y miles de personas en todo el mundo se aseguran de no perdérsela.

Otro atractivo de Tom Holland es su naturalidad, y eso lo ha demostrado en múltiples ocasiones frente a las cámaras de los medios. Su chica Zendaya, una actriz de éxito y también promesa de esta industria, le ha acompañado en muchos de estos momentos.

Son la pareja del momento y han demostrado en más de una ocasión que apoyan sus proyectos mutuamente. Precisamente ha sido Euphoria, la serie que protagonista Zendaya, la que se ha convertido en la protagonista de las últimas declaraciones del británico. ¿A quién no le gustaría verlo compartiendo pantalla con su chica en esta producción de HBO?

En una entrevista con Buzzfeed (y rodeado de perritos), Holland ha confesado que si pudiese formar parte del elenco de alguna serie, Euphoria es la elegida. "Creo que sería un buen Maddy. Soy un gran fan de Euphoria. Me encanta el show y me encanta la segunda temporada. Los visité mucho cuando la estaban grabando y lo disfruté mucho. Me encantaría aparecer como invitado o simplemente como extra. O quizás lo sea y no lo sabéis", declara el británico.

No sería la primera vez que a Tom Holland se le escapa alguna información que no debería haber soltado frente a las cámaras. Y es que cualquiera que sea su fan es consciente de que se han encontrado con algún que otro spoiler de Spider-Man en muchas de sus entrevistas. Muchos se preguntan si lo hará a propósito o si realmente no se da cuenta de las palabras que pronuncia. Lo que está claro es que sus declaraciones han revolucionado a sus fans, que se mueren de ganas por verlo en la serie protagonizada por Zendaya.

Y tú, ¿te los imaginas compartiendo pantalla en este proyecto? ¿Cómo te gustaría que fuese su personaje?