Megan Thee Stallion debutará como actriz en una comedia y se declara fan de ‘Euphoria’ y Zendaya

Megan Thee Stallion, conocida por grandes temazos como Body, WAP (con Cardi B), Thot Shit o Savage, es una de las artistas más cotizadas de la industria musical. La rapera, con un estilo único y extravagante, ha conseguido enamorar a millones de fans de todo el mundo. Incluso a otros artistas como Maroon 5, BTS, Ozuna, DJ Snake o Lil Nas X.

Sin embargo, ahora Megan persigue otro de sus sueños: convertirse en actriz. Como bien dice ella, no solo escribe canciones, sino que también le gusta "escribir historias". Así lo ha confesado a The Hollywood Reporter el pasado 23 de febrero. "Definitivamente quiero ser actriz, pero también quiero ser directora. Me encantan las películas y definitivamente soy una cinéfila", confiesa la cantante. "Me gusta crear. No solo me gusta escribir música, me gusta escribir historias. Definitivamente quiero ver que estas historias cobren vida", añade.

Fan de Euphoria y Zendaya

Y es que su sueño ya se ha cumplido por el momento. Megan debutará como actriz en una comedia musical llamada F**king Identical Twins junto con Nathan Lane, Bowen Yang y Megan Mullally. ¡Los seguidores se mueren de ganas de verla en la gran pantalla! Además, reveló otro detalle personal para conocerla un poco más. Resulta que la estadounidense es fan de... ¡la serie Euphoria! En la entrevista ha afirmado que la serie le está volviendo "loca". "Me dieron ganas de llorar, ganas de gritar y todos están haciendo las mejores actuaciones en este momento en Euphoria . Sé que estos son personajes y que el programa no es real, pero me hicieron gritarle a la televisión como: '¡Chica, reúnanse! ¡¿Qué estás haciendo?!' ", dijo.

Asimismo, ha manifestado su encanto hacia Zendaya: "La conozco y es tan buena, tan dulce, y cuando la vi por primera vez en Euphoria , pensé, '¿Quién es esta? Tú no haces esto. Pero es la mejor actriz". ¿Algún día veremos a Zendaya y Megan juntas en una película? Sería una maravilla que ambas colaborasen juntas, pero de momento tendremos que seguir esperando a que la rapera siga haciendo más películas.