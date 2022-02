Lo que piensan Manu Ríos y los protagonistas de ‘La edad de la ira’ sobre el poliamor

El poliamor se ha convertido en una fórmula romántica como cualquier otra. Quizás no sea para todo el mundo, pero son muchos los que pasan de los convencionalismos y se aventuran a tener una relación amorosa a tres bandas. La edad de la ira, la nueva serie de ATRESplayer PREMIUM, entre otras cosas, muestra un retrato bastante fiel de la juventud y en ese retrato se puede apreciar, al menos al principio, cómo se va gestando una historia de amor entre sus protagonistas: Marcos, Sandra y Raúl.

Manu Ríos, Amaia Aberasturi y Daniel Ibáñez son los actores encargados de interpretar a los personajes creados por Nando López, autor de la novela en la que está basada la serie producida por Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO) y MASFICCIÓN. Con ellos mismos estuve hablando sobre este proyecto tan especial y sobre el poliamor.

El poliamor para los protas de 'La edad de la ira'

Pertenecen a las nuevas generaciones, esas que seguramente marquen el cambio, y no podía dejar pasar la oportunidad de saber qué piensan ellos sobre el poliamor. ¿Creen en esta otra forma de entender las relaciones sentimentales? ¿Se ven capaces de gestionar un noviazgo con más de una persona?

Esto es lo que opina, por ejemplo, Manu Ríos: "Es otra forma más de amar. Cada persona lleva su vida sentimental de la forma que quiere y si no dañas a nadie y es tu forma de pensar adelante". Amaia Aberasturi también es de la opinión del vive y deja vivir, aunque no ha experimentado el poliamor en sus propias carnes y no se atreve a profundizar en estas cuestiones.

"Yo no he tenido la oportunidad de experimentarlo. No me pilla de cerca y no me siento identificada con el poliamor, pero en la serie se ve de una forma natural. Es algo sensual e íntimo. Ellos mismos no saben si es poliamor. Son adolescentes y se están encontrando", explica la actriz, a lo que Daniel Ibañez añade: "Yo creo que una cosa es creer en él y otra cosa es poder manejarlo. Si te funciona es genial, pero me resulta complicado y me siento incapaz de desarrollarlo".

Si quieres ver a los protagonistas de La edad de la ira, Manu Ríos, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez y Carlos Alcayde, hablando largo y tendido sobre el poliamor…¡dale al play!

¿De qué va la nueva serie de ATRESplayer PREMIUM?

La edad de la ira arranca con el brutal asesinato de un hombre, presuntamente, a manos de su hijo Marcos, un adolescente sin problemas aparentes. El incidente cae como un jarro de agua fría en el día a día de un instituto en donde alumnos y profesores se preguntan qué ha fallado para un chico popular, casi perfecto, haya acabado cometiendo semejante crimen.

Tráiler de ''La edad de la ira

A lo largo de los episodios, conoceremos más sobre este enigmático joven y su entorno, desde sus mejores amigos, hasta su vida en el instituto, pasando por los duros acontecimientos familiares a los que ha tenido que enfrentarse en los últimos meses. ¿Puedo todo ello hacer estallar a Marcos y cometer ese horrible crimen? Y, lo más importante…¿fue Marcos?