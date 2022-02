¿Quién fue la verdadera ‘Uptown girl’ a la que Billy Joel le dedicó su éxito de 1983?

Si por algo se ha caracterizado siempre Billy Joel en su vida sentimental, un rasgo que también se ha plasmado en sus composiciones musicales, ha sido en sus matrimonios fallidos. Tan solo es necesario revisar por encima su discografía para darse cuenta de lo fácil que era para en compositor enamorarse, y se puede afirmar que sus temas no habrían sido los mismos sin sus tres matrimonios con sus correspondientes divorcios posteriores.

Tal y como contó al biógrafo Fred Schruers, su primera esposa, Elizabeth Weber, inspiró las canciones She's Got a Way y She's Always a Woman. Después de nueve años juntos, y con la sospecha de que Weber, que también era la que administraba las ganancias de su marido, desvió 30 millones de dólares, el matrimonio terminó. Joel presentó una demanda, la más alta de la época, demostrando una vez más que familia y empresa no hacen una buena combinación, y el divorcio llegó en 1982.

Justo después de esa separación, el músico se lanzó a un viaje a partir del cual publicaría su mayor éxito, Uptown girl. Él mismo, en un directo a través de Youtube, describió cómo era su vida después del divorcio. "Empecé a salir con muchas mujeres al mismo tiempo... y antes de salir con Christie [Brinkley], estaba saliendo con Elle Macpherson. Así que estaba saliendo con ella y estaba saliendo con Christie y estaba saliendo con estas chicas de la zona alta". Con estas declaraciones, sobra decir mucho más acerca de cómo surgió esta canción tan icónica.

Recapitulemos. Billy Joel se casó con la supermodelo Christie Brinkley, pero ni siquiera estaba saliendo con ella cuando comenzó a escribir la canción. En realidad, estaba saliendo con otra supermodelo: Elle Macpherson, en medio de un carrusel de mujeres bellas que entraban y salían de su cama.

Billy Joel - Uptown Girl (Official Video)

Joel estaba de vacaciones en el Caribe en un momento dado cuando, tocando el piano, miró hacia arriba y vio a Elle Macpherson, Christie Brinkley y Whitney Houston, que en ese momento era más modelo que cantante, de pie junto a él. Luego, comenzó a salir con Elle y, en teoría, modificó la letra para reflejar su relación a solas con ella.

Teniendo en cuenta la existencia de las tres Uptown Girls originales, Christie es con la que se casó, y que además aparece en el vídeo musical. Las personas que realmente conocen el trasfondo de esta canción lógicamente concluirán que es sobre ella, incluso si ella no es necesariamente el centro de atención cuando se escribió.

Cuando se le preguntó sobre su relación con Elle en The Howard Stern Show en 2010, Joel explicó: "Salíamos de vez en cuando. No estábamos comprometidos ni nada. Simplemente salíamos. Ella tenía 19 años". Joel continuó explicando que se separaron cuando ella se fue a Europa, que es cuando él comenzó a salir con Brinkley.

La modelo Elle Macpherson, en 1989. / Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

En la televisión australiana en 2006, Billy Joel dio más detalles sobre el tema: "La canción originalmente se llamaba Uptown Girls, no Uptown Girl. Sé que está asociado con Christie, pero cuando comencé a escribir esa canción, me había divorciado recientemente antes de conocerla y era una estrella de rock. Todas estas mujeres iban a salir conmigo".

Independientemente de quién inspiró a Joel para comenzar a escribir la canción, fue Brinkley, quien finalmente sobrevivió a todas las demás 'chicas de la zona alta' para convertirse en la única, al menos para el músico. Ambos permanecieron casados durante nueve años, y acabaron separándose debido a la apretada agenda de Joel.

En 2001, la boyband irlandesa Westlife hizo una versión de Uptown Girl, encabezando las listas británicas durante una semana y devolviendo a la actualidad este temazo clásico. Claudia Schiffer fue la modelo que, en este caso, se convirtió en Uptown Girl en el vídeo, que imitaba el original de Billy Joel con Christie Brinkley.

Westlife - Uptown Girl (Official Video)

Hay una historia más instalada en la cultura popular relacionada con este tema. En diciembre de 1985, la princesa Diana sorprendió a su esposo, el príncipe Carlos, al aparecer en el escenario con Wayne Sleep del Royal Ballet y hacer un atrevido baile coreografiado con Uptown Girl en una gala benéfica. No hay ningún documento gráfico de ese momento, pero la premiada serie The Crown mostró este momento en el noveno episodio de la cuarta temporada. Aparentemente, el Príncipe Carlos lo encontró poco digno, pero al público le encantó. Diana amaba la canción y estaba viviendo la historia con los papeles invertidos: casada con un príncipe a pesar de sus orígenes humildes.