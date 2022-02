Rosalía, Rauw Alejandro, Sweet California y Estopa se despiden de febrero con sus nuevas canciones

Todos estábamos esperando la llegada del viernes para escuchar lo nuevo de nuestros artistas favoritos. Aunque muchos de ellos se han adelantado a los acontecimientos y han compartido durante la semana sus novedades musicales.

Si el pasado 18 de febrero fueron C. Tangana, Lola Índigo, Nathy Peluso, Ozuna, J Balvin y Dani Fernández algunos de los que protagonizaron la semana, prepárate para ésta nueva porque también llega cargada de hits. ¡Dale al play!

Viernes 25 de febrero

Rosalía - Chicken Teriyaki. La artista ha presentado un nuevo adelanto de su álbum MOTOMAMI con un cambio de look. Con una melena roja, Rosalía apuesta por una base de reggaeton, ritmos urbanos y una letra rapeada. Se trata de un tema festivo, alegre y que nos invita a darlo todo en la pista de baile.

Rauw Alejandro - Gracias Por Nada. El puertorriqueño ha lanzado su Trap Cake Vol. 2 con canciones que ya se han convertido en la banda sonora de todos sus fans. Una de las canciones que incluye este repertorio es Gracias Por Nada, en el que apuesta por una fusión de sonidos hipnotizante. Escuchamos toques de pop/rock, música electrónica y ritmos urbanos.

Sweet California - Mil Poses. Alba, Tamy y Sonia traen al fin su disco Land Of The Free. Con un tracklist repleto de historias y ritmos, Mil Poses se convierte en uno de sus capítulos. Los sonidos dance se apoderan de la melodía, demostrando que no solo el pop es el género que controlan.

Estopa, Fito y Fitipaldis - Camiseta de Rokanrol. Los hermanos Muñoz han querido darle una segunda vida a este tema que incluyeron en su álbum Fuego de la mano de uno de los grupos más legendarios de la historia de la música de nuestro país. Con el estilo que caracteriza a ambos artistas, nos regalan un tema cargado de rock español.

María Becerra - Felices x Siempre. La argentina ha presentado un nuevo adelanto de su segundo disco. Se aleja de lo urbano para emocionarnos hablando del mal de amores, un tema con el que muchos se sienten identificados. Felices x Siempre ha estado producida por Big One.

Lérica, Nil Moliner - La Chispa. Echábamos de menos a los gaditanos, pero al fin han vuelto. Y lo han hecho, de nuevo, con una canción cargada de buen rollo. Esta vez, acompañados de uno de los artistas que más escuchamos en LOS40. Nil Moliner se suma a los sonidos con toques dance y urbanos de los andaluces para llenarnos de buenas energías la semana.

Natti Natasha, El Alfa, Chimbala - WOW BB. ¿Querías ritmos urbanos? No temas. Estos tres artistas te los traen. Así que si darlo todo en la pista de baile estaba entre tus planes, WOW BB se convierte en el tema perfecto para calentar motores . ¡A darlo todo!

Piso 21, Khea, Marc Seguí - Mató Mi Corazón - Parte II. La banda colombiana ha lanzado la nueva versión de su tema Mató Mi Corazón. Esta vez lo han hecho acompañados de dos artistas con estilos diferentes pero que juntos forman un combo de lo más interesante. Los sonidos dance y pop protagonizan la melodía de esta canción.

Jaime Lorente, Natos - Guapo y Loco. Sabemos que Jaime siente una gran pasión por la música. Después de presentar diversos proyectos y haber dejado claro que es muy fan del rap, se ha unido a un referente de la escena de nuestro país. Pero curiosamente, no solo sus palabras rapeadas son las que destacan, sino también ese sonido dance hipnotizante.

Kygo, DNCE - Dancing Feet. ¡Han vuelto! La banda de Joe Jonas ha regresado a la música de la mano de una de las mayores influencias de la música electrónica. Con el buen rollo que les caracteriza, nos llenan de ritmo y nos invitan a no dejar de mover nuestros pies.

Otros que se han animado a compartir sus nuevas canciones son Bely Basarte con He Preparao Café, Cali y el Dandee con Malibu, Ms Nina con Mi Obsesión, Despistaos con Mientras Bailas Sola, Ilegales y Dani Martín con Juventud, egolatría y Aleesha, Nicki Nicole, Taichu y Juicy BAE con Arrepentío.