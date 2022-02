Jaime Lorente y Natos se unen en la fiestera ‘Guapo y Loco’: Vídeo y letra

Pa mí una línea no es un límite

Me lo juré mil veces y no me quité

Voy lento, acelerando en el gt

Aquí nieva todo el año como en el Everest

Que si soy santero, te hago magia cuando toco

Bebo estilo como coco, guapo y loco

La estoy partiendo como parto ese rocon

Con, arte y precisión, somos muchos queda poco

Abre la boca pide todo quiere más más más

Arranco el mase piso a fondo le doy gas gas gas

Abre la boca pide todo quiere más más más

Arranco el mase piso a fondo le doy gas

Eh, ¿qué tienes?, estoy buscando alguien que haga

Que nieve, pa ver de nuevo amanecer

¿Qué tienes?, me sobran billetes de 100, ¿los quieres?

¿Qué tienes?

Eh, ¿qué tienes?, estoy buscando alguien que haga

Que nieve, pa ver de nuevo amanecer

¿Qué tienes?, me sobran billetes de 100, ¿los quieres?

¿Qué tienes?

Quieres mas tengo de todo, fire, fafa la medalla de oro, entre los dientes llevo un cuchillo

En el dedo el anillo de frodo

Cuando llego te jodo la fiesta, hundo el barco, calla la orquesta

A esta botella le pido respuesta, vamos pa afuera la noche es nuestra

Pon a correr el crono, en el phono rallas, o no

En la palma tengo el mundo, en el culo la marca del trono, dame otro más me lo como

Dame otra mas me la tomo, puta si somos

Por la plata baila el mono, por la plata o el plomo

Abre la boca pide todo quiere más más más

Arranco el bima piso a fondo le doy gas gas gas

Abre la boca pide todo quiere más más más

Arranco el bima piso a fondo le doy gas

Eh, ¿qué tienes?, estoy buscando alguien que haga

Que nieve, pa ver de nuevo amanecer

¿Qué tienes?, me sobran billetes de 100, ¿los quieres?

¿Qué tienes?