Álex González estrena ‘Marea negra’: de la dificultad de poner acento gallego al sacrificio de estar bueno

Álex González es un actor imprescindible de la ficción española. Desde que diera el petardazo con El Príncipe, el madrileño no ha parado de trabajar, eligiendo proyectos para crecer como intérprete y otros para cumplir con la demanda del público que lo sigue incondicionalmente. Esta semana está de vuelta con Marea negra, una ambiciosa serie que se estrena en Prime Video y donde, una vez más, consigue salir de su zona de confort.

"Siempre hay proyectos que marcan más que otros y Marea negra es uno que me ha marcado", dice Álex González en una entrevista para LOS40. "Ha sido la primera vez que me he permitido estar alojado en zonas que desconocía, hablando con otro acento y buscando una gestualidad en el cuerpo diferente. Siento que me he tirado a la piscina y lo he hecho sin juicio. He dicho: si sale mal es parte de la carrera".

Tráiler oficial de 'Marea negra' con Álex González

En Marea negra, Álex González da vida a Nando, un boxeador gallego que busca dar el salto a profesional cuando recibe una oferta de trabajo muy peculiar: viajar en un narcosubmarino por el Atlántico para transportar tres mil kilos de cocaína, haciendo frente a todas las adversidades habidas y por haber: tormentas, averías, hambre, peleas y un constante acoso policial.

A cualquiera que se adentre en Marea negra le llamará la atención la forma de hablar de Álex González. Él es madrileño de nacimiento. Sin embargo, para contar esta historia ambientada en Galicia, no ha dudado en aprender y practicar el acento tan característico de esta región. No fue fácil, pero lo hizo.

"Un acento puede ser algo terrible o una herramienta maravillosa. A cinco días de empezar el rodaje no tenía el acento fino. Llevaba meses practicando, pero había algo que no", explica. "Tenía miedo, tenía respeto y era yo mismo el que no me estaba permitiendo romper esa barrera. Me dijo el director de cambiar el origen del personaje, pero me parecía una falta de respeto hacia la historia, el personaje y los compañeros. Me lancé y estuve hablando en gallego todo el proyecto, tanto dentro como fuera de la serie".

Otra de las cosas en las que se fijarán los espectadores de Marea negra es que Álex González no ha perdido el toque ni el tipo. Sobre el sacrificio de mantener ese físico también ha hablado en LOS40: "Una acción surge de una necesidad. En este caso, la necesidad era contar la historia de Nando, pero ahora mismo no me levantaría a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. O después de una jornada de trabajo no iría al gimnasio a las 12 de la noche. Cuando estás haciendo un personaje sí lo haces porque sabes que lo que se va a rodar es para siempre. El dolor es momentáneo y la serie es para siempre, por eso cuesta menos".

Marea negra se estrena en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, este mismo viernes 25 de febrero.