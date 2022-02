Las novedades de Disney + traen malas noticias para los fans de Marvel Studios

Cuando Charlie Cox apareció al principio de Spider-Man: No Way Home, la sorpresa de los fans fue mayúscula. Más allá de lo inesperado que fue, abría la veda a la gran pregunta: pero entonces, ¿las series de Netflix son canon en el MCU? Siempre se habló de ello, y el mimo con el que se hicieron no daban a pensar otra cosa. Claro, que en películas coral como Vengadores u otras apuestas de la franquicia no aparecieron ninguno de los Defensores.

Tras el final de Hawkeye -cuidado, SPOILER-, también se vio que Kingpin campaba a sus anchas por el Nueva York de Marvel Studios desde hacía tiempo. Ahora que varios personajes son responsables de explorar el multiverso -aunque "sea un concepto del que sabemos terriblemente poco"-, no sería de extrañar que se tratase de algunas variantes cuya historia no se hubiese explorado anteriormente en una serie de Netflix.

Sin embargo, apostar por los mismos actores, independientemente de poder considerarse un soft reboot -algo así como lo que hizo El Escuadrón Suicida (2021) con Escuadrón Suicida (2017)- convertían a las historia de la plataforma de streaming que acoge Stranger Things en la gran protagonista de la historia. Aunque no por mucho tiempo: las apuestas de Netflix y Marvel estarán dejar disponibles este mismo 28 de febrero.

¿Dónde están?

Ahora bien, la peor parte de este culebrón viene por parte de Disney. Es evidente que, de abandonar la plataforma y estando cada vez más presentes en el mundo del Doctor Strange y Thor, su lugar estará en Disney +. Pero, ¿cuándo?

Todo parecía apuntar a que el entrante mes de marzo sería la gran esperanza. Sobre todo, para esos rezagados que aún no se han puesto al día con las seis series originales que impulsó Netflix -la mencionada Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y Defenders-, y que quieren hacerlo de cara a los nuevos proyectos de la factoría. Sin embargo, parece que habrá que esperar un poco más.

En la lista de novedades de marzo, Disney + no presenta ni rastro de ninguno de los seis proyectos y sus respectivas temporadas. Parece que habrá un mes -mínimo- en el que todos esos títulos se encontrarán en un limbo, aunqueno hay que desesperar. Todo apunta a que la próxima serie en la que se les verá de nuevo será Hulka, al menos al personaje endiablado de Matt Murdock.

Pase lo que pase con ellas, los fans que aún se ciñen al canon original pueden estar de enhorabuena: Caballero Luna mantiene su fecha de estreno para finales de marzo, concretamente el día 30. Las aventuras de Óscar Isaac por primera vez en Marvel Studios prometen tranquilizar a los fans en su sed de nuevas películas, y hacer el camino más ameno hasta el lanzamiento en cines de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Y sin conjuros, esperar viendo la televisión será lo más sensato.