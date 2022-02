Big Time Rush estrena ‘Not Giving You Up’ con toques dance: ¡mira el vídeo!

Desde que Big Time Rush anunció su regreso hace unos meses, sus fans tuvieron que frotarse los ojos en múltiples ocasiones. Habían pasado ocho años desde que escucharon a su grupo favorito por última vez y necesitaban volver a verlos juntos para traer una nueva banda sonora a sus vidas.

James, Kendall, Logan y Carlos lo hicieron realidad y trajeron de vuelta el grupo de la mano de su sencillo Call It Like I See It. Pero ahora han vuelto con una nueva apuesta musical. Se trata de Not Giving You Up, un nuevo tema de sonidos dance que sigue con el estilo de este regreso.

Pero eso no es todo. La canción llega acompañada de un videoclip de lo más divertido. En él, nuestros protagonistas sacan a relucir su faceta como actores para interpretar a cuatro consejeros del amor que ayudan a una joven a superar una ruptura. Con el espíritu de fiesta y de diversión que les caracteriza, le animan y ayudan a seguir cada paso del proceso que le hará olvidarse de la persona que le ha roto el corazón.

Big Time Rush es un grupo que nació en 2009 para protagonizar una serie que llevaba su nombre. Pero la banda acabó siendo real y estos cuatro estadounidenses dieron vida a una discografía de lo más completa y a recorrer diferentes puntos del mundo.

Ahora, y después de ocho años, están más que listos a seguir inundándonos de nostalgia y llenando de ritmos las playlists de sus fans internacionales. Y a ti, ¿qué te ha parecido Not Giving You Up?