‘Unwritten’ de Natasha Bedingfield reaparece gracias a Tiktok: ¿Qué ha sido de ella?

¿Recuerdas Unwritten de Natasha Bedingfield? Esta canción, que pertenecía a su álbum debut del mismo nombre, fue un éxito a nivel mundial. Hasta tal punto que llegó a convertirse en la banda sonora para el reality The Hills e incluso para un anuncio de Pantene. Ahora, el tema ha recobrado vida gracias a Tiktok, ya que se trata de una de las canciones más virales de la aplicación.

En la plataforma de contenidos hay de todo tipo de vídeos con esta canción, pero el que más destaca es un baile viral que lleva este sencillo de banda sonora. Los pasos son tan divertidos que incluso la propia Natasha no ha dudado en realizarlos desde su cuenta de Tiktok. Está claro que las mejores canciones nunca pasan de moda y cuando vuelven a aparecer lo hacen con más fuerza. Sin duda, el baile de la intérprete de These Words han dejado boquiabiertos a más de uno.

Y tú, ¿te atreverías hacer tu baile con Unwritten de fondo?

Natasha Bedingfield, una de las mejores influencias del R&B

La cantante británica saltó a la fama gracias a su primer disco, Unwritten (2004), ya que nada más al salir al mercado consiguió vender más de 2 millones de copias a nivel mundial. Sin duda, esto es un gran logro que pocos artistas consiguen. El álbum está nutrido de fuertes influencias del R&B, dance y uptempo pop.

Esto le hizo recibir una nominación en los Premios Grammy del momento por la Mejor Actuación Femenina de Pop gracias a su single Unwritten. Ya habiendo conseguido su propio hueco en la industria, cuando estrenó su segundo disco N.B en Europa y Pocketful of Sunshine en América del Norte (2007) no obtuvieron la misma respuesta que con el primero. Aún así llegó al top 10 de las listas de éxitos gracias a temas como I Wanna Have Your Babies y Soulmate. Sin embargo, en estos trabajos hizo algo más diferente como tener algunas colaboraciones importantes del momento, como las de la rapera Eve y Adam Levine, el líder de Maroon 5.

Pese a haber "fracaso" en ventas con su segundo proyecto, su nombre no se caía del panorama. Continúo haciendo conciertos e incluso llegó a grabar el sencillo Just Stand Up (2008) junto a Beyoncé, Rihanna, Leona Lewis, Mariah Carey y Miley Cyrus, entre otros., para apoyar a Stand Up to Cáncer.

Strip Me Away, Roll with me y ahora

En 2009, la británica viajó de vacaciones a Nueva Zelanda, donde se inspiró para escribir su siguiente disco: Strip Me Away. También estaba inmersa en otros proyectos musicales, como por ejemplo en la producción y co-escritora del sencillo Disturbia de Rihanna. Tras alargar el lanzamiento, fue a finales de 2010 cuando su tercer álbum de estudio vio la luz. Pero la respuesta de las críticas no fueron tan buenas y ni siquiera se posicionó entre las listas de Billboard.

Solo llegó a vender 10.000 copias en todo el mundo, una baja cantidad en comparación con Unwritten. Cuatro años después, la británica vio la necesidad de recuperar su renombre en la música y fue cuando decidió trabajar con grandes productores como RedOne, Dr. Luke o Benny Blanco. Fue entonces cuando se estrenó en 2019. Y en esta ocasión sí llegó a entrar en las listas de Billboard: en el puesto 36 de los álbumes independientes de EE.UU.

Y desde entonces no ha vuelto a publicar un disco. En 2021 regresaba con dos sencillos: Adorable y Lighthearted. Dos temas que llegaban con mucha fuerza musical tras haber superado un bache personal: durante 2020, en plena pandemia del coronavirus, tuvo que estar apoyando a su hijo pequeño tras recibir dos operaciones cerebrales.

Sin embargo, después de 19 años que se siga escuchando Unwritten es algo increíble. Porque eso significa que el nombre de Natasha Bedingfield sigue y seguirá estando en el corazón de millones de fans.