Chanel celebra el camino a Eurovisión regalando 1,500 cada día

Tenemos la semana santa a la vuelta de la esquina, y ya es hora de que puedas hacer planes sin tener que contar el dinero con miedo. Por eso, queremos seguir haciéndote la vida más fácil, ayudándote a que te acuerdes de nosotros en tus vacaciones repartiendo eso que tanto nos gusta en Anda Ya: dinerito.

Además, como buen andayer@ que seguro eres, sabes que cada vez que lo hacemos tratamos de compincharnos con artistas que quieran madrugar con nosotros. En esta ocasión contamos con la reina de los escenarios, Chanel Terrero, nuestra representante en Eurovisión 2022, que con su SloMo está revolucionando el panorama musical.

Las apuestas de muchos eurofans y de expertos en Eurovisión no tardaron en llegar en cuanto escucharon y vieron la propuesta de actuación de Chanel. La mayoría sitúa este éxito entre las candidaturas más arriesgadas y potentes de esta edición del festival. Incluso, algunos, aseguran será la ganadora.

A nosotros no nos cabe duda, y seguro que a ti tampoco. No vamos a describirte cómo suena este tema, porque seguro que ya lo has escuchado mil veces y te lo sabes de memoria, y esa es la mejor manera de demostrar que este SloMo es un éxito desde el minuto cero.

Ahora bien, ¿Qué puedes hacer tú para hacerte con esos 1,500 euros diarios? La mecánica de participación en nuestro Pasta Ya es muy sencilla: alrededor de las 08:15, nuestros presentadores, Dani Moreno "el Gallo" y Cristina Boscá anunciarán por antena la pista del día. Si estás atento, te será muy fácil acertar después.

Alrededor de las 08:30 lanzarán la señal "Pasta ya" y será desde ese mismo instante en el se abrirán las líneas. El primer oyente mayor de edad que llame al teléfono gratuito 900 35 40 40, entrará en antena y tendrá que elegir una de las tres opciones del día.

En caso de que la primera llamada falle en su respuesta, se pasará a la siguiente, quitando la opción descartada, y haciendo mucho más fácil ganar. Si el segundo también se equivoca, quedará la opción correcta directamente para quién llame en tercer lugar. Si quieres saber exactamente cómo funciona, consulta las bases legales del concurso.

