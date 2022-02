Enrique Bunbury se retira de los escenarios por problemas de salud

Enrique Bunbury no volverá a subirse a un escenario. Así lo ha anunciado el músico zaragozano después de semanas aquejado de unos problemas de salud que no le dejan continuar. El motivo, según cuenta él mismo en un comunicado, son los problemas de garganta que viene arrastrando desde hace años.

"He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice", ha escrito el artista, destacando que lleva meses arrastrando esta situación y lo ha pensado mucho.

El ex líder de Héroes del Silencio ha explicado con todo lujo de detalles lo que le ha llevado a tomar cierta decisión. "Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19".

Añade además una explicación de cuál es ese problema de salud que se sigue intensificando. "He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira".

Pensaba, de hecho, que tras la pandemia y el parón, todo habría vuelto a ser como antes, pero no. "El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana, corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta, una decisión que sabía cercana".

El músico cierra la puerta a volver a presentar canciones en directo, pero asegura que quiere seguir en activo dedicándose a la cultura, que es lo que más le motiva. "A partir de ahora se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos", incluye en el comunicado.

Al final de las palabras remitidas por Bunbury, agradece la compañía de todos los que han trabajado con él, pero sobre todo del público incondicional que le ha apoyado en Europa y Latinoamérica. "En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250.000 y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celurares".