Selena Gomez se cae en los SAG Awards 2022 y termina presentando un premio descalza

En los SAG Awards 2022 hubo de todo: magníficos outfits, increíbles poses, muchas sonrisas y buenos momentos. Sin embargo, también hubo tiempo para los malos tragos como fue el caso de Selena Gomez.

La estadounidense posó en la alfombra roja con un estupendo look de color negro: llevaba un elegante vestido con mangas abullonadas y unas joyas que le iban a juego con la prenda. Sin duda, Gomez se convirtió en la viva imagen del glamour. Pero poco después, los altos tacones que llevaba le jugaron una mala partida: Selena se tropezó y terminó sin un zapato. Acto seguido, decidió quitárselos y seguir con su camino.

Rápidamente, la caída se ha convertido en viral en redes sociales y se puede apreciar el mal momento de Selena. Aunque hay que destacar que la cantante y actriz texana lo ha sabido afrontar muy bien. Al fin y al cabo son cosas que le han pasado a muchos famosos. Si no, que se lo digan a Zendaya que el pasado 23 de febrero se hizo noticia de su caída en Roma.

Selena Gomez, una de las grandes protagonistas de la noche

Pero esto no ha sido todo. Gomez iba a presentar uno de los premios en el escenario junto con el actor Martin Short para entregar el premio a la Mejor Actriz de reparto. Cuando llegó su momento, la intérprete de Lose You To Love Me apareció descalza y con la misma sonrisa que siempre luce ante las cámaras. Todo normal.

Está claro que ese mal momento no le iba a fastidiar su gran noche. Y así fue. Las redes sociales se inundaron de numerosos comentarios de apoyo a Selena, quien se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche. "A Selena se le rompe el zapato y no le importa nada, sube descalza al escenario y listo es una reina siempre", "Qué bonita estuvo Selena hoy. Te amo, te amo, te amo. Y a ti zapato de mi***a te odio más que nunca" o "Selena usando un vestido de aproximadamente medio millón de dólares y un collar de un millón de dólares, pero entrando a unos premios descalza… Sí señores, es mi ídola", son algunos de los comentarios más destacados.