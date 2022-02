Andrew Garfield viste un traje inspirado en el documental ‘The Beatles: Get Back’ para los SAG Awards 2022

En los SAG Awards 2022 han lucido una ingente cantidad de conjuntos donde las celebridades y actores han podido destacar su figura por todo lo alto. Este es el caso de Andrew Garfield. El actor ha sido el centro de atención durante todo el evento. Y no es para menos. Tras el estreno de Spider-Man: No Way Home y el revuelo en redes sociales por parte de los fans para que vuelva el Spider-Man de Garfield, el estadounidense ha estado en boca de todo el mundo.

Sin embargo, en la gala de los SAG Awards ha destacado su figura con este increíble conjunto. Andrew y su estilista Warren Alfie Baker han apostado por un atuendo clásico, negro y de rayas inspirado en el documental The Beatles: Get Back y es que se debe a un gran motivo. Al parecer el actor de tick, tick... ¡BOOM! y Baker estaban obsesionados con el documental y se decantaron por la marca Saint Laurent para recrear el estilo de los 70.

Nuestro querido Andrew Garfield en la alfombra de los #SAGAwards. 📸 pic.twitter.com/vQRqHFDCCM — Marvel Dato (@MarvelDato) February 28, 2022

"Andrew y yo habíamos visto el documental Get Back y nos obsesionamos un poco", explica Baker sobre la miniserie dirigida y producida por Peter Jackson. Según The Hollywood Reporter, la principal fuente de inspiración para este traje ha sido George Harrison. "La moda a lo largo del documental fue asombrosa, y el estilo de George Harrison en particular. Andrew y yo somos británicos, así que nos encantó la idea de hacer una oda al estilo británico de los 70, y Saint Laurent era perfecto para ese mundo", añade Warren.

Andrew Garfield recrea los 70 en los SAG Awards

El conjunto en cuestión se trata de una chaqueta de corte recto con cuello de muesca de color negro y rayas blancas. Le acompaña un pantalón de tiro alto y recto negro y rayas blancas, una camisa negra con cuello 'Yves' de seda negra y unas pequeñas rayas de color plateadas. Finalmente, viste unos zapatos de cuero Vassili Chelsea de Saint Laurent que llevan un tacón setentero.

Warren también ha admitido que tenían más opciones que escoger pero que finalmente se enamoraron de este último: "Lo bueno de Andrew es que se ve bien en muchos estilos y está dispuesto a probar cosas diferentes. Es la persona más encantadora y colaboradora del planeta; cuando trabajas con alguien tan genial e interesado en la moda, tu vida como estilista es mucho más fácil".

Y a ti, ¿qué te parece el traje de Andrew Garfield?