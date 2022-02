‘Nobody like u’, la nueva creación de Billie Eilish y Finneas

Con Disney / Pixar liderando las listas de ventas en medio mundo gracias a la canción de su película Encanto (como ya hiciera Frozen hace unos años), queda claro que la música es un aspecto cada vez más importante dentro de la factoría de animación y que están haciendo un verdadero esfuerzo por elevar el nivel. Es por ello que Billie Eilish y su hermano Finneas han sido los últimos en colaborar con el nuevo largometraje de la compañía.

Los dos compositores estadounidenses han ido un paso más allá en su habitual propuesta musical y han dado vida a una canción inspirada en las boybands de finales del siglo XX y comienzos del XXI. 4 Town serán los intérpretes de sus temas en la película Turning Red de la que ya hemos podido disfrutar dle estreno de Nobody like u.

Estamos a apenas un par de semanas del estreno de la película en las principales salas de cine de todo el mundo y hay que pisar el acelerador para promocionar la cinta por todos los frentes posibles. Y teniendo a Billie y a Finneas Eilish hubiera sido un error no haberlo aprovechado.

"Cuando empezamos a hablar con Billie Eilish y FINNEAS, antes de que ganaran millones de premios Grammy, comprendimos que iban a causar sensación. Éramos grandes fans. Nos reunimos con ellos y les planteamos esta extravagante idea de una boy band. Les preguntamos si les interesaría escribir y producir las canciones. ¡Sí que querían!" confiesa la productora Lindsey Collins.

Así se fraguó una colaboración que seguro que nos permitirá disfrutar de las composiciones y la producción de los dos hermanos Eilish en una de sus primeras colaboraciones con Hollywood después del éxito que supuso la banda sonora de No time to die (Sin tiempo para morir), la última entrega de la saga Bond, por la que ganó el Oscar a la Mejor Canción Original.

Los dos hermanos han trabajado codo con codo en la composición de nuevas canciones que formarán parte de este proyecto a través de la boyband ficticia 4 Town, un guiño a NSync, una de las mayores bandas de la historia en los Estados Unidos. Además, Finneas pondrá voz a uno de los personajes llamado Jesse dentro de ese quinteto musical de chicos junto a Jordan Fisher, Topher Ngo, Josh Levi y Grayson Villanueva.

La película que llegará con 3 nuevas canciones de Billie y Finneas Eilish (1 True Love, Nobody like u y U Know What's Up) se estrenará el 11 de marzo de 2022 con Domee Shi como realizadora y guionista tras su paso por películas como Del revés, El viaje de Arlo, Los Increíbles 2 o Toy Story 4.