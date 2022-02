Videojuegos ‘Made in Spain’: Malnazidos, el shooter de aventuras y zombies adaptación de la película

Malnazidos es el videojuego oficial de la película homónima de Telecinco Cinema, desarrollado por el estudio indie bilbaíno rBorn Games, autores de The Five Covens. La película ha sido guionizada por Jaime Marqués Olarreaga y Cristian Conti, a partir de la novela Noche de difuntos del 38 de Martín Ferreras. Una nueva entrega de videojuegos 'Made in Spain' que sigue demostrando que la industria del videojuego de nuestro país tiene mucho que decir y mucho que aportar ofreciendo variedad de títulos y géneros que pueden hacer disfrutar a jugadores de todo el mundo.

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha confirmado que el videojuego de la película Malnazidos llegará a consolas PlayStation el próximo 11 de marzo, fecha misma del estreno de la película en cines. El juego, un shooter de aventuras y zombies, ha sido desarrollado por rBorn Games y Gammera Nest con el apoyo del programa PlayStation Talents Alianzas y Mediaset Games y estará disponible a un precio de 20€.

Con un llamativo estilo gráfico cel shading al más puro estilo cómic, en Malnazidos el videojuego el jugador se meterá en la piel del protagonista de la película Jan Lozano, interpretado por el reconocido actor de doblaje Claudio Serrano, para luchar contra hordas de zombies.

El jugador podrá escoger su personaje favorito (Jan, Matacuras, Jurel, Mecha…) y superar los niveles abriéndose paso a través de bosques, pueblos abandonados y oscuras mazmorras para descubrir quien está tras la plaga que asola el frente norte.

El videojuego ofrece una rejugabilidad que invita al jugador a completar todos los niveles con cada uno de los protagonistas, así como lograr todos los coleccionables, que aportarán más información sobre la historia

Aparte de todas estas características, Malnazidos: el videojuego, hace gala de un apartado sonoro de lujo, pues la voz de Jan la puesto Claudio Serrano (a quien ya conocéis bien como el doblador de Batman o de Deacon en Days Gone) y cuenta también con el tema principal Resucitó el Lucero, compuesto por Luis Nieto e interpretado por la cantante Isabel Loreto en colaboración con Paco Bestós.