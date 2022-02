Manuel Carrasco: “No quiero quedarme estancado en el pasado pensando lo bien que lo hice”

Manuel Carrasco está de vuelta. Desde 2018, con La cruz del mapa, el cantante no sacaba disco. Este 2022, sin embargo, toca volver al universo del andaluz y FUE, su nuevo single, marca el comienzo de esta nueva era en su discografía. Sobre el álbum que viene y la forma de hacer las cosas en su carrera ha hablado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

La ilusión de siempre

"Te juro que siempre es como la primera vez porque no quiero quedarme estancado en el pasado pensando lo bien que lo hice con una gira o con un álbum. Hay que mantener la llama viva de la pasión, de la presión. Además, el público también. No sé qué fan dijo con el lanzamiento de FUE que tenía miedo de que no estuviera a la altura de lo que había hecho anteriormente. ¡Qué presión!".

Sobre el álbum

"Tengo más o menos un 60% grabado, pero creo que en un mes lo tengo todo listo. Tengo el repertorio terminado y pinta bien la cosa, estoy contento".

Videoclip de 'FUE'

Gira por América

"En América vamos a ir a final de año. Haremos la gira primero en España. Terminamos el 11 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, que va a ser una fiesta total. A partir de ahí sacaremos el disco y nos iremos a América para hacer la gira de este disco".

Lo bueno y lo malo de la pandemia

"Evidentemente, yo no lo he pasado bien. Y evidentemente, habrá muchísima gente que lo ha pasado peor. Pero mentalmente ha sido un bache importante. Que te roben tu libertad, este sentimiento colectivo de negatividad que hemos vivido todos…Yo soy bastante sensible y esto me ha llegado. También tuve a mi niño dos días antes del confinamiento total y he podido disfrutar de él".

Hacer las cosas bien

"Después de tantos años, si estoy en el punto más alto es porque las cosas se han hecho al ritmo que yo he necesitado en mi vida. No he intentado ir más rápido que lo que me pedía mi manera de ser. La gente lo ha entendido muy bien ese respeto que tengo hacia mí mismo. Respeto mis tiempos y al público y ambos hemos sabido conjugar muy bien lo que he ido sacando".

