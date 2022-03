Esta es la cuenta de Tiktok que muestra las citas de Tinder más desastrosas

Tinder se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas para conocer gente. O incluso a tu futura pareja. Desde que estamos en plena pandemia, las formas de conocer a personas han pasado mucho más allá de a través de amigos o en la Universidad, en el trabajo, etc. Ahora, en tiempos de la era digital, es mucho más fácil conectar con personas que se pueden encontrar en otro país o en otra ciudad.

Como bien sabemos, Tinder consiste en dar "like" a un perfil y si ese perfil te ha dado like hacéis "match". A partir de ahí podéis entablar una conversación y, después, quedar en persona. Este último paso puede conllevar algunas consecuencias: puede salir bien o puede salir muy mal. Si no, que te lo diga Maribel_lovers, una usuaria de Tiktok que expone diversas citas desastrosas de Tinder.

Puede salir mal... pero también bien

Esta usuaria, que cuenta con más de 23.000 seguidores en la red, ha contado experiencias en que hay personas que hacen "ghosting" a su acompañante, personas que no se parecen a las imágenes subidas en la app, citas que son aburridas o incluso citas que traspasan los límites y llegan a ser terroríficas. Como la historia de una chica que queda con un joven, están en su casa y el chico saca una pistola de fogueo. Menos mal que solo se ha quedado en un susto...

Asimismo, Maribel_lovers también cuenta su propia experiencia con la aplicación. Y no todas han sido buenas. Ella misma ha confirmado que ha tenido más de 20 citas en Tinder. "Tengo más de 30 años y fueron citas espaciadas en el tiempo. Me lo instalé muchas veces", le responde a un usuario.

Sin embargo, no todas las historias son horribles. También hay cabida para aquellas con finales felices, como el de aquellas personas que terminan conociendo a su pareja de muchos años o aquellas que conocen a esa personita con la que conectas muy bien. Y a ti, ¿qué te parecen estas historias?