‘El timador de Tinder’ es una historia real y esto es lo que no explica Netflix

'El timador de Tinder' se ha convertido en lo más visto de Netflix desde que se estrenó el pasado 2 de febrero. Con más de 34 millones de visionados en una semana, la película documental está dando mucho que hablar entre los suscriptores de la plataforma.

Con la ayuda de dos víctimas de este estafador, la producción cuenta la historia de Simon Leviev - nombre con el que le conocían, aunque el real era Shimon Hayut- que se inventó una vida de lujos, siendo un heredero multimillonario, para que le prestaran dinero y no devolverlo jamás.

Conocía a mujeres a través de Tinder, quedaba con ellas, las deslumbraba con el dinero que tenía al trabajar en el negocio de los diamantes, les prometía casarse y tener hijos con ellas, hasta que empezaba a sufrir amenazas de sus "enemigos" que queríanlo que tenía y pedía dinero a las chicas.

El timador de Tinder

Todo ello le funcionó hasta que se juntaron varias de ellas y destaparon el timo internacional. Eso cuenta Netflix, pero hay detalles y curiosidades a las que no ha respondido y no dejamos de preguntarnos:

¿Cómo era en la intimidad de la cama? Al no estar realmente enamorado de sus víctimas ni, seguramente, sentirse atraído por ellas, la pregunta es cómo eran sus relaciones íntimas. Algo a lo que ha respondido Samantha Hales, una de sus primeras víctimas, a The Sun: "Un fracaso total. No podía hacer ni un movimiento en la cama. Aunque tenía este precioso encanto, era extremadamente frío cuando se trataba de sexo. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Realmente debe haber mejorado su juego en los últimos diez años para sacar dinero de estas chicas".

¿Cuánto estuvo en la cárcel? Shimon pasó dos años en la cárcel en Finlandia acusado de delitos de estafa.

¿Qué hace en la actualidad? Volvió a Israel donde mantiene una vida acomodada, mientras está en busca y captura en varios países del continente. Sorprendentemente, ahora ha lanzado su propio programa de citas y un podcast en el que da consejos amorosos.

Alleged ‘Tinder Swindler’ Simon Leviev

¿Qué ha dicho tras el documental? En el programa matinal Inside Edition ha negado todas las acusaciones y ha tachado el documental de ser "una película inventada".