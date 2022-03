Jon Bon Jovi cumple 60 años: Una vida salpicada de encuentros memorables con sus admirados ídolos

El 2 de marzo de 1962, en una ciudad de Nueva Jersey llamada Perth Amboy, vino al mundo John Francis Bongiovi Jr. Han pasado 60 años y una vida de dedicación a la música, de triunfos a escala mundial como líder de una de las grandes bandas de rock de todos los tiempos. Pero no solo él es el ídolo admirado de millones de fans que "no pueden estar equivocados". Sus seis décadas se han visto salpicadas de encuentros memorables que le han marcado. Porque Jon Bon Jovi también tiene sus propios ídolos, a los que adora, de los que proceden sus influencias musicales. A algunos los vio de casualidad (Freddie Mercury, David Bowie, Mick Jagger y compañía), con otros charló un rato (Michael Jackson) y hay un buen puñado a los que venera y hoy son sus amigos (Paul McCartney, Bono, Bruce Springsteen). Su único pesar es no haber conocido nunca a Frank Sinatra: "Eso es lo único de lo que me arrepiento".

"Nadie cree lo que vi"

Con solo 18 años, John Francis Bongiovi vivió "algunos de los momentos más increíbles en la historia del rock and roll". Trabajaba de chico de los recados en los legendarios estudios de grabación Power Station, en Nueva York. Le pagaban 50 dólares a la semana y aunque "no era un trabajo fácil", como reconocía en el show de Howard Stern, "lo importante era tener un pie dentro y codearse con la realeza del rock". El primer encuentro casual e irrepetible se produjo cuando "vi a través de la ventana el momento en el que Freddie Mercury y David Bowie estaban haciendo Under pressure". John jamás olvidará esa noche de julio de 1981: "Nadie cree lo que vi".

Bon Jovi en 1989. / Ke.Mazur/WireImage

"Los Stones eran geniales"

Como tampoco olvidará la noche en la que conoció a los Rolling Stones. Era la misma época de adolescente aspirante a músico en la que se ganaba la vida en los Power Station. Jon estaba pagando el taxi en el que había llegado con dos amigos al mismo tiempo que los Rolling Stones…"estaban saliendo del coche. Juro por Dios que es verdad. Wyman, Mick y Keith". De repente, un paparazzi salió por detrás de un cubo de basura y empezó a disparar su cámara y a gritar: ¡Mick, Mick, Mick!. ¡Una fotografía!. "Y te juro, me agarró a mí y a esos chicos y le dijo: 'Esta es mi banda, Los Frogs (Las Ranas)'. Y nos hizo una jodida fotografía, por la que hoy pagaría lo que fuera". El cantante nunca vio la imagen, a pesar de los intentos por localizar al fotógrafo. Pero… "esa fotografía existe".

"Cada vez que los veía (a los Stones) por el estudio, me decían 'Hey, ¿Cómo van esas demos?'. Eran tan amables que me saludaban. Eran geniales". Este encuentro memorable cimentó lo que Jon Bon Jovi califica como "la principal lección" que aprendió mientras trabajaba en el estudio: "Cuanto más grande es la estrella, más agradable es la persona".

Michael Jackson les envió a su chimpancé Bubbles

La historia del encuentro del rockero de Jersey con el Rey del Pop sucedió en septiembre de 1987. Se desveló por primera vez en el libro Michael Jackson, Inc.: The Rise, Fall, And Rebirth Of A Billion-Dollar Empire (2014). Jon y su banda presentaban entonces Slippery when wet, que les había catapultado al estrellato internacional un año antes. Estaban en Tokio para ofrecer algunos conciertos en el Budokan. Casualmente, Michael Jackson también actuaba en la capital japonesa: había agotado las entradas de sus tres conciertos consecutivos en el Korabuen Stadium. Y coincidió que todos se alojaban en el mismo hotel.

Una noche, Frank DiLeo (manager de Jackson) llamó y preguntó si a Bon Jovi les gustaría reunirse con Michael. Los rockeros aceptaron gustosamente la invitación. "La habitación había sido redecorada por completo", contó Jon. "Pusieron espejos en las paredes para que Jackson pudiera practicar sus pasos de baile y suelo de madera. Tenía un ala entera del hotel. A Jackson, sin embargo, no había manera de encontrarle. Así que Jon y sus compañeros esperaron sentados en el sofá de la suite de Michael. Cuando finalmente llegó, lo hizo engalanado con uno de los atuendos distintivos de su Bad Tour: cuero negro, cremalleras y hebillas: "Cuando entró en la habitación" recuerda Bon, "era como si no pudiéramos dejar de fijar la mirada en él".

"Entablamos una pequeña conversación, no pudo haber sido más amable. Le dijimos 'Michael… estamos dos pisos más abajo, tenemos la noche libre, vamos abajo un rato'". Jackson sonrió y asintió. Se despidieron y bajaron. Esperaban salir de fiesta con su nuevo amigo, pero según pasaban los minutos, creció la certeza de que Jackson no aparecería. La sorpresa llegó cuando Jackson les envió a Bubbles, su chimpancé, para entretenerles. Él nunca bajó. Y aunque Bon Jovi estuvo en el show de Michael, el cantante no les devolvió el favor.

"Paul McCartney es uno de los tipos más encantadores que he conocido en toda mi vida"

Una de las amistades de las que Jon Bon Jovi puede presumir es la de Sir Paul McCartney. Para el cantante de Nueva Jersey, "cuando le escuchas cantar un tema de los Beatles, piensas ¿De dónde procede su magia? ¿Cómo es posible que todavía se sigan cantando todas sus canciones hoy en día y sigan pareciendo tan grandes?". Siempre le cita como una de sus principales influencias musicales. Por eso se siente tan orgulloso de la relación que mantiene con la estrella de Liverpool. E incluso, en el show de Howard Stern desveló que le había puesto un apodo.

Paul McCartney y Bon Jovi en Nueva York de 2012. / Mazur/WireImage for Clear Channel

"Es curioso. Me encontré con él y cuando te encuentras con él, te conviertes en un fan adolescente. Fuimos a ver un concierto de los Eagles y le dije 'Beatle Paul', y el contestó '¿Por qué me llamas 'Beatle Paul'?. Le contesté 'Porque soy demasiado viejo para llamarte Mr. McCartney y te venero demasiado como para atreverme a pensar siquiera que somos tan amigos que pueda llamarte Paul'. Así que le dije '¿Te gusta más 'Su Majestad' o 'Beatle Paul'?. Porque él es un Beatle ¡por el amor de Dios!. Y también uno de los tipos más encantadores que he conocido en toda mi vida. Tuve la oportunidad, Dios le bendiga, de convertirme en amigo suyo".

"Adoro a Bono"

El cantante americano tampoco ha ocultado nunca su admiración por Paul David Hewson: "Adoro a Bono como líder, adoro a Bono como cantante". La fascinación es mutua. Incluso los dos líderes son amigos. En Junio de 2013, cuando Bon Jovi tocó en Slane Castle, (Irlanda), compareció ante los medios, corroboró su amistad con Bono y le invitó públicamente para que se uniera a él sobre el escenario: "Me encanta Bono. Podría cantar la guía telefónica y yo le escucharía. Somos amigos. No le llamo mucho, pero cuando le veo le doy un fuerte abrazo y un beso sincero porque le adoro”.

"Es mi héroe, mi amigo, Bruce"

Para Jon Bon Jovi, su amigo Bruce Springsteen "es el más grande de todos". Los dos son de Nueva Jersey, aunque les separaran 12 años. Jon conoció a Bruce a los 17 años, cuando estaba en el instituto. John Francis tocaba en un bar cuando entró Bruce, fue directamente al escenario, cogió el micrófono y se puso a cantar. "Imagínate, pasar de imitar a tus héroes a compartir saliva en el micrófono. Es mi héroe, mi amigo, Bruce". Ambos han aparecido juntos sobre el escenario más de una docena de veces. A menudo en eventos benéficos

Bon Jovi y Bruce Springsteen en Nueva York de 2012. / ON EMMERT/AFP via Getty Images

"Es de lo único que me arrepiento"

Además, con Steven Tyler, el líder Aerosmith del que igualmente se confiesa seguidor, mantiene una buena amistad desde hace tiempo. Sin embargo tiene una espinita clavada. Y si hay algo que lamenta de verdad es no haber conocido a su ídolo Frank Sinatra: "Muchas de las cosas que hago son por Frank. Me arrepiento de muy pocas cosas. Hubiera deseado conocerle. Eso es lo único de lo que me arrepiento".