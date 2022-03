Nude Project, la marca española que ha logrado que Rauw Alejandro se una a su propuesta de Streetwear

Nude Project es la marca de Bruno Casanovas y Álex Benlloch, dos jóvenes que con apenas 20 años han logrado crear la e-commerce con más crecimiento de España de los últimos tiempos. Una marca donde prevalece el streetwear y que está hecho ‘By Artist, for Artist’. Y tan es así, que este 1 de marzo lanzan una cápsula con Rauw Alejandro.

Una de sus empleadas más emprendedoras decidió un día acercarle algunas de sus prendas a Rauw Alejandro, porque soñar es libre. Pero lejos de todo pronóstico, el cantante acabó llamándoles para ofrecerles este proyecto, diseñar en conjunto unas sudaderas que acompañaran el lanzamiento de su nuevo álbum Trap Cake Vol.2. Ya se están planteando subirle el sueldo a Anna.

“Si te digo la verdad no me lo he creído hasta el día que ha salido y que se ha anunciado”, asegura Bruno, “era tan surrealista para nosotros pensar que a una persona así le podía gustar la marca y quería hacer un proyecto más pasional que una típica colaboración, fue muy shock. Me lo creí cuando Nude Project había anunciado lo de Rauw Alejandro y Rauw Alejandro lo había anunciado. Fue entonces cuando dije, ‘vale, esto es real’”.

Como explica Bruno, el portorriqueño es un músico con la agenda muy apretada y sus conversaciones se han limitado al FaceTime, “ha sido muy simpático, ha mostrado mucho respeto hacia todo lo que hacemos y se ha portado genial con nosotros”.

Su nuevo álbum tiene una paleta de colores muy definida que acompaña al concepto tarta del disco, de ahí, que las dos sudaderas de esta colección sean chocolate y baby blue.

Manifesting

Se tuvieron que poner las pilas porque el acuerdo llegó tan solo 20 días antes del lanzamiento. Contra reloj, pero a tiempo para comunicar lo que el cantante quería y con una idea detrás, la del manifesting. Muchos jóvenes seguro que se apuntan ya a este concepto que demuestra que esta pareja se maneja muy bien el marketing.

“En el marketing de hoy en día es muy importante jugar con conceptos y con estos recursos que te permiten generan una historia que acompañan al espectador y pensándolo bien, no hay nada más honesto que contar la realidad de cómo pasan las cosas y ser una marca honesta va a ser la clave del éxito en la era en que vivimos y había que contar que Anna y su personalidad había sido parte del éxito de conseguir una colaboración histórica y así se dio”, explica Álex.

El resultado ha merecido la pena. No habían hecho el lanzamiento y el feedback ya era brutal. “Más loco que nunca. Nunca hemos tenido tantas interacciones, comentarios, mi madre, mi abuela, todo el mundo que me conocía escribiéndome, es como cuando te vas a casar y recibes el mismo tipo de feedback del mundo. Muy emocionados”, asegura Bruno.

“Para nosotros, los artistas son la inspiración nº1 para crear esta marca. Al final, casi basamos nuestro modelo en cómo un artista marketea su música y poder colaborar con uno que está en la élite del mundo y que ha hecho muchas cosas bien para estar donde está, era todo un sueño”, añade.

Ahora, muchos podrían pensar que después de Rauw, llegar a Rosalía sería más fácil y una colaboración con ella, sería otro sueño. “con un poco de suerte, si manifestamos bien, con los dos juntos”, señala Álex lleno de optimismo.

El sueño de dos amigos

Bruno y Álex eran dos chavales de 18 y 19 años que en 2019 se conocieron a través de las redes sociales. Uno vivía en Madrid y el otro en Bali y, pese a la distancia, descubrieron que compartía unos valores similares.

A ambos les gustaba la creación de contenido digital y cuando por fin se conocieron en persona, encajaron y empezaron a dar forma a este proyecto. Álex ya tenía la idea de crear una marca de ropa y le pidió a Bruno que fuera el modelo de su primera camiseta. Y así empezó su asociación.

Ahora los dos viven en Barcelona y han hecho realidad sus sueños, los que compartieron en aquel momento. “Yo siempre me defino como un artista frustrado porque yo soy megafan de la música, Álex también. Álex también era fan, muy fan, de todo el mundo e-commerce que en 2018 estaba empezando su boom y teníamos múltiples sueños que juntamos en uno. Creamos una marca e-commerce y a la misma vez lo combinamos con estas colaboraciones con artistas. Aunque Rauw ha sido el nombre más grande, desde el principio hemos colaborado con amigos, directores, fotógrafos, todo tipo de personas que nos inspiran para poder crear un concepto artístico conjunto”, explica Bruno.

Iban a llamarse New Polinesia, pero cometieron el error de novato, no registraron el nombre. Tenían las siglas, NP, y después de darle muchas vueltas llegaron a Nude Project y, como dice Álex, “ahí encontramos nuestro significado. Representa un proyecto muy real, muy orgánico, muy pasional y que para nosotros no tiene fin y está centrado en crear una plataforma por y para los artistas”.

Ejemplo para la Generación Z

Y aquello que comenzó como el sueño de dos amigos, se ha convertido en una gran empresa que vende sus creaciones en 100 países. Sin duda, un ejemplo para aquellos jóvenes de la Generación Z a los que les cuesta creer en los sueños.

“Estamos empezando un podcast en el que estamos contando todo lo que hemos pasado para llegar hasta donde estamos que no ha sido poco. Ha habido muchos, muchos problemas por el camino, pero es parte también de nuestra filosofía de marca, el poder inspirar a parte de nuestra generación para dedicarse a lo que realmente les apasione”, asegura Álex.

“Para llegar a donde quieres llegar a veces tienes que sufrir un poco y hacer cosas que no te gustan y creo que, al final, en la generación que vivimos en la que la gente quiere las cosas muy rápido, es como el Instagram, el TikTok… es nuestra responsabilidad enseñar que hacer algo especial y que signifique algo para ti, a veces, va a llevar tiempo y va a llevar mucha dedicación y que, aunque hay cosas muy bonitas, también hay mucho trabajo detrás”, añade Bruno.

Empezaron llenando sus mochilas de sus propias sudaderas para ir a venderlas a la universidad que era su mercado de aquellos comienzos. Pero fueron aprendiendo y rodeándose de mentores que sabían de esto, como el CEO de Lefties, de Blue Banana… que les han ayudado.

Pasión por la música

Y uno de los pilares de todo este proyecto siempre ha sido la música, “es un tema de inspiración, un tema de que hemos decidido orientar nuestra imagen de marca entorno a los artistas y creo que pocos se han atrevido a hacerlo porque la mayoría se ha dedicado al mundo del deporte y pocas tienen un lema tan orientado a dar visibilidad a los artistas, que son las personas por las que creo que Bruno y yo empezamos la marca. Nuestra idea es poder hacer colaboraciones para que estos artistas puedan transmitir sus ideas a través de estas prendas que nosotros les podamos ayudar a crear y de esta manera compartir un mensaje e inspirar a nuestra audiencia”.

Bruno confiesa que es muy fan de la cultura americana y en su cabeza hay nombres como Drake o Kanye West, “son personas que me inspiran porque no solo han sido grandes músicos, sino que han sabido aunar muchos campos y todos a la perfección”.

No con ellos, como señala Álex, pero sí están en contacto con otros artistas españoles muy potentes para hacer este tipo de colaboraciones. Además, han hecho partícipes de sus campañas a jóvenes músicos emergentes e independientes.

Nude Tour

En los últimos tiempos han llevado a cabo el concepto de Nude Tour, que es una gira de tiendas Pop Up que les ha permitido conocer de cerca a la comunidad digital que han ido creando. Ya se han pasado por Madrid, Barcelona o Valencia y la idea es llevarlo fuera de España también.

“Me ha sorprendido lo guays que eran mis clientes en plan de que son personas con las que he podido tener conversaciones y la marca es el reflejo de la filosofía de Álex y la mía y al final los que te acaban comprando son gente extremadamente afín a nosotros y ha sido brutal porque hemos tenido la suerte ir de fiesta con nuestros clientes, de estar hablando de las prendas y ha sido brutal”, asegura Bruno.

Jóvenes entre 18 y 28 años a los que etiquetan como misfits, “personas que a lo mejor no encajan exactamente en la sociedad. Al final no hay por qué seguir el camino tradicional y soy el ejemplo de que se pueden hacer cosas sin seguir cuadriculadamente lo que se ha hecho antes”.

Están llevando al mundo su propuesta de streetwear que no es una moda temporal. “Va a perdurar porque es una forma de vivir, es la ropa del día, la que llevas a la calle. Streetwear tiene muchos significados y es muy amplia la palabra y nosotros hemos empezado por esta ropa más cómoda, pero tiene mucha profundidad y se extiende a muchos campos. Va a perdurar porque en América lleva 15 años y todo lo que ha estado en América antes cuando llegan a Europa, llegan plenamente”, reflexiona Bruno sobre la proyección de su empresa.

Han hecho del hype su mejor estrategia y personas que nunca habían probado el concepto de esperar para un drop a la hora porque si no se agotaba, como la propia hermana de Álex, ahora lo han incorporado a sus rutinas. Ahora solo les queda seguir creciendo y el Metaverso está en sus planes.