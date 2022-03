Un concursante de ‘Operación Triunfo’ se cuela en la casa de ‘Secret Story’

Carmen Lomana ha ayudado a los concursantes a ganar la prueba de esta semana en Secret Story y ya les hacía falta porque llevaban varias perdidas y la falta de comida había hecho mella en el ánimo de muchos de los concursantes.

Ahora que podrán tener más comida y que Nissy ha salido fuera de la casa, tal vez las cosas se tranquilicen y el ambiente esté menos tenso. Eso nos dejará momentos más relajados y seguro que divertidos.

Y en eso les va a echar un cable el protagonista de la nueva prueba semanal, que esto no para. En esta ocasión no va a entrar un famoso en la casa, o por lo menos no físicamente. Sí hay uno que van a tener en mente todos los días.

Un triunfito en la casa

De momento se ha colado en la casa para explicar en qué consiste la prueba. “Estoy super contento de que cada mañana os despertéis con mi canción 10 minutos, es muy especial para mí”, saluda Miki Núñez.

El cantante catalán fue concursante de la décima edición de Operación Triunfo, la de 2018. Además, fue elegido como representante español en Eurovisión. Acudió a Tel Aviv en 2019 con La venda, aunque no quedó en muy buen lugar, el vigésimo segundo.

Eso queda en el pasado y él ahora compagina su faceta de presentador de televisión en Cataluña con la de cantante. Su último single se llama 10 minutos y suena constantemente en la casa, algo a lo que hizo referencia en su conexión tirando de sentido del humor.

“Supongo que vosotros y vosotras, tan contentos de que os despierten con la misma canción, al final la vais a aborrecer como si fuera la alarma del móvil, pero, simplemente estoy aquí para deciros que esta semana, la prueba semanal, va a ser hacer mi videoclip de la canción 10 minutos, pero a vuestro estilo”, informaba.

.@mikinunez ha anunciado la nueva prueba semanal a los concursantes de @SecretStory_es: tendrán que hacer un videoclip de su canción '10 minutos' 💃 ¿Cómo creéis que les saldrá? #SecretUH7 #Secret1M pic.twitter.com/5dIPUTkon5 — Zeppelin (@ZeppelinTV) March 1, 2022

¡Menudo susto!

Y claro, para ir entrando en situación nada como ver el que ha hecho él para su canción, por si les sirve de inspiración. El caso es que cuando empezó a sonar en la tele, todos los habitantes de la casa se dieron un susto de esos que provocan risas.

“Lo sé, la canción empieza muy de golpe 😂😂”, aseguraba el cantante en sus redes cuando compartió ese momento tan cómico.

Lo sé, la canción empieza muy de golpe 😂😂😂 https://t.co/8Bb8c92hBI — Miki Núñez (@mikinunez) March 1, 2022

Y que conste que él no será el jurado. La resolución de la prueba queda en manos de la audiencia que será la que vote para decidir si pasan la prueba o no y, por tanto, si tienen todo el presupuesto para comer o no.

De momento, tendrá que tirar de imaginación para crear el mejor videoclip posible.