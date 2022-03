Aespa, BTS y IU triunfan en los Korean Music Awards 2022: estos son los ganadores

Los Korean Music Awards han reunido un año más a los talentos musicales procedentes de Corea del Sur. Ha sido este 1 de marzo.

Tal y como indica Soompi, los protagonistas de estos galardones están basados en las cifras de ventas que reúnen con sus proyectos. ¡Los números no engañan! Y como no podía ser de otra manera, los chicos de BTS han sido uno de los premiados de la noche con el galardón a Artista del Año, sumándose a los dos que ya tienen en sus estanterías. Aunque no han sido los únicos a destacar de la gala.

Las grandes protagonistas son Aespa, la girlband de K-Pop de éxito que se ha hecho con un total de tres galardones. Entre ellos, dos de los cuatro más importantes. Esto sson Canción del año, Novato del año y Mejor canción de K-Pop.

Pro su parte, la artista IU ha recibido dos premios: Mejor álbum pop y Mejor canción pop. No obstante, estos son todos los ganadores de los premios:

Álbum del año: There Is a Wolf - Lang Lee.

Canción del año: Next Level - Aespa.

Artista del Año: BTS.

Rookie del Año: Aespa.

Mejor álbum de K-Pop: Querencia - Chungha.

Mejor canción de K-Pop: Next Level - Aespa.

Mejor álbum pop: Lilac - IU.

Mejor canción pop: Nakka - AKMU ft. IU.

Mejor álbum rock: Happiness, Flower - Soumbalgwang.

Mejor canción rock: Dance - Soumbalgwang.

Mejor álbum de rock moderno: The Borderline Between Hope and Despair - Wings of the Isang.

Mejor canción de rock moderno: Desert Eagle - Silica Gel.

Mejor álbum de música electrónica: Born By Gorgeousness - Haepaary.

Mejor canción de música electrónica: Go to GPD and Then - Haepaary.

Mejor álbum de rap y hip-hop: Independent Music - Choi LB.

Mejor canción de rap y hip-hop: Taiji - Changmo.

Mejor álbum de R&B y soul: Don't Die Colors - Thama.

Mejor canción de R&B y soul: The Gonlan Song - Sumin & Slom.

Mejor álbum de folk: There is a Wolf - Lang Lee.

Mejor canción de folk: Barley Tea - Chun Yong-sung ft. Kang Mal-geum.

Mejor álbum de jazz: Daring Mind - Jihye Lee Orchestra.

Mejor álbum vocal de jazz: With Strings: Dream of You - Maria Kim.

Mejor álbum de metal y hardcore: Hegemony Shift - Agnes.

¡Enhorabuena a todos!