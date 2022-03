Red Velvet anuncia la fecha de su comeback

Buenas noticias para los fans de Red Velvet. Su girlband favorita ha anunciado la fecha de su comeback y será más pronto de lo que imaginamos.

Las surcoreanas estrenarán The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm el 21 de marzo, que parece ser una continuación de su trilogía que comenzó a ver la luz en junio de 2019. ¡Comienza la cuenta atrás!

De momento se desconocen más detalles al respecto. Lo que también han compartido con sus fans es el vídeo que define el concepto de este lanzamiento. En él aparece la ilustración de una niña sentada sobre una mesa de madera y al más puro estilo vintage. Su cabeza está tapada con una caja con dos agujeros y una sonrisa que simula una expresión alegre. Encima de la caja tiene una bombilla que se apaga y se enciende continuamente.

La noticia ha revolucionado a sus fans. Y es que lo último que escucharon de sus artistas favoritas es Queendom, el sexto EP, que vio la luz en agosto de 2021. Lo que no esperaban es que este 2022 lo iban a inaugurar con una posible continuación de esta trilogía.

Comenzó con The ReVe Festival: Day 1, continuó con The ReVe Festival: Day 2, y concluyó con The ReVe Festival: Finale. De momento se desconoce si Feel My Rhythm es el sencillo con el que presentarán la nueva entrega de esta trilogía o es el títul del próximo EP.

Lo que está claro es que todos se mueren de ganas por escuchar lo nuevo que trae Red Velvet. ¡Apunta la fecha en tu agenda!