DePol, una nueva promesa del pop que le canta al amor: “Mis canciones hablan de lo que siento”

Los artistas más noveles siguen abriéndose paso en la industria musical. Muy pronto hará su puesta de largo DePol, un jovencísimo cantante y compositor que debutará en la escena 'made in Spain' con una carta de presentación que suena a ese pop que habla de amor.

Quién diría es el primer single de su prometedora carrera discográfica. La canción va sonar muy pronto en todos lados y será entonces cuando se empiece poco a poco a consolidar como el nuevo exponente del pop que busca conquistar con sus aventuras y desventuras tanto a las generaciones más jóvenes como a esas que tenían ganas de conocer nuevas voces.

A algunos les sonará su cara por su participación en Got Talent España. Hace un par de ediciones se presentó al concurso de Telecinco y llegó a las semifinales después de convencer al jurado con su música y sus vivencias cantadas. Fue precisamente en ese momento cuando conoció a los que iban a impulsar su proyecto: David DeMaría y Antonio Fernández.

"Tiene un talento especial"

En LOS40 hemos tenido esta semana la oportunidad de conocer a este nuevo talento en una convocatoria en la que el propio DePol se ha presentado antes de su gran debut. Se postula como la próxima revelación y el propio David DeMaría, su productor y padrino musical, lo ha confirmado con sus palabras.

"Desde que nos llegó la primera maqueta me enamoré de su voz y su discurso", ha dicho Demaria en la presentación. "Es un eslabón muy importante como compositor hacer las canciones que hace con 19 años. Es un artista con madera y sobre todo una persona sencilla, humilde y con un talento muy especial".

"Mis canciones no hablan de sueños"

En su bio de Instagram, DePol dice claramente: "Escribo mis cosas y las canto". Y así es. Sus canciones, en todas las que formarán parte de su primer trabajo discográfico, el cantante catalán se agarra al pop, a veces más melódico y a veces más rítmico, para contar sus historias de amor.

"Lo que voy a cantar son canciones que llevo guardadas mucho tiempo. Algunas están escritas en cuarentena, justo en ese tiempo en el que todo el mundo se buscaba así mismo", ha explicado el propio artista. "Mis canciones hablan de experiencias que he tenido, de vivencias. No es nada hipotético ni un sueño, es lo que me ha pasado y lo que siento".

Quien diría, Últimamente y Roma no es amor son algunos de los títulos de estos temas con los que va a darse a conocer. Canciones dedicadas al amor que al final es lo que nos mueve a todos. Al cosquilleo en el estómago, a dejarlo todo y a la nostalgia que nos da recordar el primero de todos. Esas son las armas con las que cuenta DePol para conseguir que el chico que empezó a componer en su casa con una guitarra vieja se haga con una ambiciosa posición en la industria musical.