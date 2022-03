Dua Lipa, acusada por plagiar ‘Levitating’ a un grupo de reggae de Florida

Dua Lipa no empieza el mes de marzo de la mejor manera. La británica, una de las mejores artistas de los últimos años, ha sido acusada por plagiar Levitating a una banda de reggae de Florida. Si bien sabemos, Levitating se convirtió en uno de los temazos del 2020 y que hasta hoy en día sigue sonando en todos los sitios posibles. Incluso es una de las tendencias musicales favoritas de Tiktok. ¡Y no nos extraña!

Sin embargo, ahora Levitating ha llegado a 2022 para darle a Dua un pequeño dolor de cabeza. Resulta que en la demanda presentada ante la corte federal de Los Ángeles el grupo, llamado Artikal Sound System, afirma que el éxito de Future Nostalgia ha sido plagiado de su sencillo poco conocido, Live Your Life, que estrenaron en 2017. Según recoge Billboard, la agrupación está segura de que el equipo de trabajo de Dua Lipa pudieron escuchar Live Your Life antes de hacer Levitating, por lo que la copiaron a sabiendas.

Además, afirman que se trata de una copia exacta, pues ambas pistas "se parecen mucho" y es "muy poco probable que Levitating se creara de forma independiente". Por eso, los músicos piden una recompensación económica de lo que le corresponden por el tema y, por tanto, que se les incluya en los créditos. Aún así, Artikal Sound System no han aportado más argumentos y lo tendrán que hacer si quieren que la demanda siga adelante.

¿Plagio o inspiración?

Mientras, la británica, Universal Music y el resto de su equipo no se han pronunciado al respecto. ¿Crees que se les incluirá en los créditos de Levitating? Tampoco sería la primera vez que lo hiciera. Tras el lanzamiento de su último trabajo, Future Nostalgia, tuvo que acreditar a INXS en Break My Heart por el plagio de los sonidos de guitarras de Need You Tonight.

No obstante, Dua Lipa no ha sido la única que se ha visto en esta situación. Olivia Rodrigo tuvo que añadir a Hayley Williams y Joshua Farro de Paramore en good 4 u. O el caso de Robin Thicke y Pharrell Williams cuando fueron demandados por plagio de Blurred Lines a Marvin Gaye con Got To Give It Up.

Está claro que el mundo de la música es muy amplio y que puede haber todo tipo de inspiraciones, pero habrá que tener cuidado por si sale una situación similar como el de estos artistas.