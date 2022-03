Chris Martin cumple 45 años, una vida llena de buena música y rodeado del amor de sus seres queridos

¡Chris Martin está de cumpleaños! El británico y el líder de uno de los mejores grupos de toda la historia del pop, Coldplay, cumple este miércoles 2 de marzo 45 años. Unos cuantos años en los que ha podido disfrutar de su renombre, su música y del amor de sus seres queridos. Por eso, como motivo de esta celebración queremos hacer un homenaje al intérprete que ha creado la banda sonora de millones de fans.

Christopher Anthony John Martin nació un día como hoy pero de 1977 en Devon (Inglaterra). Respecto a su familia, se dice que es tataranieto de William Willet, el propulsor del horario de verano en Reino Unido y que también es pariente lejano de Winston Churchill. Increíble, ¿verdad?

A los 7 años, sus padres le regalaron un ukelele, su primer instrumento y con el que poco a poco se iba adentrando en el universo de la música. Y esto se iba a ver con el tiempo: a los 11 años de edad compuso su primera canción y la cantó públicamente. Una vez que llegó al instituto, su amor hacia la música siguió creciendo hasta el punto de que se unía a diversas bandas: desde Floating Insomnia, Identity Crisis hasta The Rocking Honkies, una banda de blues y jazz donde tocó a los 15 años.

El nacimiento y crecimiento de Coldplay

Le quedaba poco para conocer a sus futuros amigos e integrantes de Coldplay y esto ocurrió en la University College de Londres, donde se graduó en Ciencias del Mundo Antiguo con honores. Al primero en conocer fue a Jonny Buckland durante la semana de orientación universitaria. Después irían Guy Berryman y Will Champion.

Los cuatro amigos formaron Pectoralz, pero no fue hasta el año 1998 cuando decidieron cambiar el nombre a Coldplay. Y sin imaginarse de lo que iban a ser capaces con este nombre. Llegaron al éxito con el lanzamiento de su álbum debut, Parachutes, algo muy poco común entre los artistas y que cuando ocurre es épico. Con este primer trabajo consiguieron encabezar diversas listas musicales y conseguir hasta siete discos de platino.

Pero, ¿por qué este disco cautivó a millones de personas? Porque su single Yellow, que estaba dentro de Parachutes, llegó al puesto número 4 de las listas de éxitos nada más estrenarse. Sin duda, aquí fue el comienzo de un grupo que iba a revolucionar el pop de los 2000.

A Rush of Blood to the Head, X&Y, Viva la Vida or Death and All His Friends y más



Cada dos años después llegarían los demás: A Rush of Blood to the Head, X&Y, Viva la Vida or Death and All His Friends, Prospekt's March, LeftRightLeftRightLeft, Mylo Xyloto, Ghost Stories, A Head Full of Dreams, Everyday Life y en 2021 su último disco, Music Of The Spheres. Y con los que ha vendido cerca de 100 millones de copias por todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos con mayores ventas a nivel mundial hasta hoy en día.



Está claro que Chris ha compartido gloriosos momentos con la banda y sin contar con la larga lista de premios que han ganado con los años. Así es como el artista celebra su 45 aniversario, rodeado de buena música y compañía.



Chris Martin y Dakota Johnson, una historia de amor ideal

El artista también ha de estar celebrando su día especial con el amor de sus seres queridos y, por supuesto, de su compañera de vida: Dakota Johnson. Sin duda, Chris y Dakota protagonizan uno de los romances más queridos y famosos. Y es que no es para menos. Ambos comenzaron una relación casi a escondidas en 2017. Se dice casi porque era imposible evitar a la prensa.

Se conocieron a raíz de unos amigos en común y desde que empezaron fueron muy discretos con su noviazgo. Pero ahora ya los podemos ver fardar de su amor de cuento de hadas sin necesidad de esconderse. Aunque tampoco le faltará el amor de sus hijos que tiene junto con la actriz Gwyneth Paltrow (se casaron en 2003 y en 2014 se separaron), y con quien mantiene una sana relación de amistad.

Amor de su familia y amigos no le va a faltar en su cumpleaños, como tampoco el amor de sus millones de seguidores por todo el mundo. ¡Felicidades, Chris!