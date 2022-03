Mala Rodríguez se une a José Mercé y Tomatito en la canción ‘Tengo Cosas Que Contarte’: ¡Mira el vídeo!

Los fans de Mala Rodríguez están de celebración. Si ya no aguantaban más novedades de la sevillana, este miércoles 2 de marzo es su día de suerte. Hasta hace poco, la rapera anunció por redes sociales la llegada de una novedad que va a sorprender mucho. Pues esa noticia ha llegado hoy, que se estrenaba su colaboración de lo más innovadora. "Espero que os guste", escribía emocionada la cantante.

Este 2 de marzo se ha estrenado Tengo Cosas Que Contarte, el nuevo single de José Mercé y en el que se han unido Mala Rodríguez y la guitarra de Tomatito. El tema es un canto al amor verdadero y para ello se han decantado por el sonido elegante del flamenco y la fuerza del rap. En este caso, la esencia de la intérprete de Agua Segura.

Así es como Tengo Cosas Que Contarte llega como adelanto de El Oripandó, el nuevo trabajo de Mercé que verá la luz este 4 de marzo. Asimismo, para su producción han contado con las habilidades musicales de Antonio Orozco. Sin duda, se avecinan grandes canciones.

Sobre su videoclip

Detrás de una buena canción, le acompaña un buen videoclip. En este caso, para recrear ese amor que es imposible de dejar de querer con un ambiente flamenco de lo más divertido han necesitado de la dirección de Mario Ruiz y con la producción de David Torres y Paloma Vilanova. "No me queda un suspiro que no hable de ti. Ni un abrazo, un secreto que hable de ti", canta Mercé en el estribillo.

Por ahora, Mala ya ha comentado en sus redes sociales que tiene novedades que verán la luz muy pronto. Mientras, seguimos con Fanático en bucle, su colaboración con Maikel Delacalle y que se convierte en el himno de la fiesta. Estamos seguros de que se avecina nueva música y que no nos defraudará el resultado. Y a ti, ¿qué te ha parecido Tengo Cosas Que Contarte? ¿Te gusta esta fusión de flamenco y rap?