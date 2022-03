Esta tía tiene la misma edad que sus sobrinas y ¡no lo sabían!

Nos encanta recibir vuestras historias. Como sabrás, cada día os proponemos un tema para que participéis con nosotros y compartáis vuestras anécdotas más locas o tiernas con el resto de andayeros.

Hoy en Anda Ya hemos hablado de reencuentros, y no cualquier reencuentro. Verónica, de Alicante, ha contactado con nosotros para contarnos su alucinante encuentro con sus hermanos pequeños.

Su padre se separó de la madre de sus hermanos y ella desapareció con los niños de 9, 5 y 1 año. Llevaba 10 años sin saber de ellos, cuando un día, por casualidad, en un periódico local de San Vicente, vio una cara que le resultaba familiar y al leer el artículo se dio cuenta de que su nombre y apellidos eran los de su hermano.

Trató de contactar con él a través de la redacción del periódico, pero por la protección de datos nadie quiso facilitarle ninguna forma de contacto. Tiempo después, en una cabalgata de Reyes Magos, se encontró con la madre de sus hermanas, junto a las dos peques. Evidentemente, las niñas no se acordaban de su existencia; pero Verónica, que también iba acompañada de su hija pequeña, se acercó a saludar a la que un día fuera su madrastra.

Anda Ya - Verónica se reencuentra con sus hermanos 10 años después









Así fue como ese mismo día las hermanas de Verónica se reencontraron con su hermana, a la par que conocieron a su tía, que tiene la misma edad que ellas. La madre de sus hermanos se conmovió y cedió a darle su teléfono para poder contactar con su hermano, el único que le faltaba por ver.

Asegura que el reencuentro con él fue mágico, y nuestros presentadores, Dani Moreno “El Gallo” y Cristina Boscá han querido saber si ha sido solo un reencuentro puntual o si ha ido a más y nos ha encantado escuchar que la historia de Verónica no es que haya tenido un final feliz, sino que no tiene fin. A día de hoy, tienen una relación tan estrecha, que parece que el tiempo no ha pasado. Además, sus hermanas pequeñas y su hija, hoy todas con 17 años, salen juntas como si fueran amigas, aunque en realidad son sobrinas y tía.

No dejáis de sorprendernos con las historias tan maravillosas y curiosas que vivís, y queremos que lo sigáis haciendo. Así que estate atento a los temas que os vamos lanzando a diario en Anda Ya y escríbenos o mándanos un audio con tus historias a nuestro número de WhatsApp 616 52 98 99 para entrar con nosotros en directo.

Si quieres enterarte de todo lo que tramamos a diario, síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.