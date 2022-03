Este es el truco para probarte los pantalones sin tener que pasar por el probador

Cuando decidimos ir de compras, tenemos que tener en cuenta que podemos tirarnos mucho tiempo entre que nos decidimos, nos probamos la ropa y comprarla. Hay veces que incluso no te llevas nada , pero ya has invertido tiempo en los dos primeros pasos comentados. Por eso, muchas personas se han quedado impresionadas con este truco que se ha hecho viral en Tiktok, ya que creen que han encontrado la solución de ahorrar tiempo en compras.

La usuaria topnotchboutique en la plataforma ha compartido con millones de personas su secreto en cómo probarse los pantalones vaqueros sin tener que pisar el probador. Según la joven, lo que debes de hacer es una cosa muy sencilla: es colocar la cinturilla del pantalón que te quieres probar alrededor del cuello. Para saber que el vaquero te quedará estupendamente tendrás que fijarte en que la cinturilla no sea muy larga o corta que la de tu cuello. Tiene que quedar a la medida, porque como te quede un poco más grande quiere decir que no es tu talla.

Ya no perderás más el tiempo en el probador

Así lo ha demostrado la joven, quien ha subido un video en Tiktok demostrando el truco y para que los demás usuarios confíen en su palabra se mete dentro del probador para probarse la prenda. Y efectivamente, el vaquero le queda muy bien. Así es como la estadounidense nos regala las herramientas para ahorrar tiempo en una tienda de ropa y así invertirlo en otras cosas, como probarte camisetas, sudaderas, etc., sin tener que quitarte los zapatos.

¡Pero esto no es todo! Al parecer ya han sido varias personas que han probado este método y han asegurado que funciona. Mientras que otras determinan que no hace falta ir poniéndote la prenda en el cuello, que es suficiente con que te conozcas muy bien y sepas muy bien cuál es tu talla. Sin embargo, esto último no siempre sale bien, ya que nuestro cuerpo está en constante cambio. Y tú, ¿probarás este método a partir de ahora?