María Casado llora por las audiencias de su programa y recibe el mejor consejo

Las audiencias no siempre son las que a uno le gustaría. Las televisiones generalistas se siguen guiando por los datos y cuando un programa o una serie no alcanza el mínimo requerido peligra su permanencia en la cadena de turno. Es lo que está pasando ahora mismo con Las tres puertas, el nuevo espacio de María Casado para Televisión Española.

Se estrenó sin éxito en el prime time de La 1 a principios de febrero. Anotó un 6,4% de cuota de pantalla y no llegó al millón de espectadores (789.000). En los programas sucesivos perdió seguimiento, poniendo a Las tres puertas en una posición delicada de cara a su renovación por parte de la cadena pública.

María Casado lo sabe y esta misma semana no pudo más con la presión de estar pendiente de las audiencias y se derrumbó durante la emisión del programa. Estaba entrevistado a Pedro Ruiz y el propio invitado le preguntó a la catalana si había algo que le preocupaba. "Pues sí, este programa", respondió. A continuación, no pudo más y rompió a llorar.

El consejo para María Casado

Pedro Ruiz le pidió que sonriera y le quiso dar un importante consejo con zasca incluido al modelo de televisión que defiende Telecinco. "Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar y los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es imposible de tragar", dijo.

Y añadió: "Te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué cosas. Te ofrecen no sé qué promoción para hacer según qué cosas…Es mucho más fácil limpiar que ensuciar. Tiene más mérito limpiar que ensuciar. Este programa limpia. Luego tendrá la audiencia que tenga, pero los números son el alma de la vida".

Así es 'Las tres puertas'

Las tres puertas pretende recuperar el espíritu de programas clásicos de RTVE donde la palabra ha sido el elemento vertebrador y que han sido escuela de grandes profesionales, como Mercedes Milà, Julia Otero, Pedro Ruiz, el Loco de la Colina, o Ángel Casas, y de referentes internacionales como The Oprah Conversation, My next guest, con David Letterman o Pretend it´s a city, con Martin Scorsese y Fran Lebowitz.