¿Sumará este sábado Sebastián Yatra su cuarta semana como Nº1?

El primer programa de #Del40al1CocaCola del mes de marzo promete: excelente radio, emoción a raudales, buen rollo y premios para los oyentes componen, solo en parte, el menú de una edición que no te puedes perder. En lo que respecta a la lista, todas las miradas están puestas en Sebastián Yatra, quien el pasado sábado recuperó el número uno con Tacones rojos, sumando así su tercera semana no consecutiva en lo alto. De resistir en el puesto de honor, serían cuatro las semanas que este exitazo permanece en la primera plaza, algo que en los últimos meses solo han conseguido Rauw Alejandro con Todo de ti y Adele con Easy on me.

Podemos considerar, por tanto, al parcero como máximo favorito de la próxima lista, sin desmerecer a sus perseguidores que también cuentan para el número uno. Entre ellos destacan Glass Animals (#2), que ya se colgaron el oro con Heat waves; Ana Mena, que está en el #3 con Música ligera; Gayle, que ya estuvo en lo alto con abcdefu (#4); Aitana y Nicki Nicole con Formentera (#6); y Tiësto y Karol G con Don’t be shy (#6).

Nuevamente los dos candidatos hablan (y cantan en) español. Esta semana se trata de Manuel Carraso, que propone Fue, avance de su próximo disco, y los asturianos Marlon, con su estupendo De perreo. Sus fans los están apoyando en redes con el HT #MiVoto40 y en cuanto realicemos el recuento de votos recibidos sabremos si Manuel y Marlon logran meter la cabeza en el chart.

Otros dos artistas nacionales serán protagonistas este sábado, en su caso por ser los encargados de dar, de forma conjunta, su Voto VIP. Son Álvaro Soler y David Bisbal, que actualmente están en lista con A contracorriente (#9), una de las canciones más electrizantes y optimistas que hemos escuchado recientemente. No pueden votarse a ellos mismos, así que ardemos en deseos de saber a quién brindarán su apoyo.

Vuelven LOS40 SOBRES… con 38.000 € de bote

En cuanto a los premios para los oyentes, os interesará saber que vuelven LOS40 SOBRES, el concurso más potente de la radio española. Una vez más el estudio del programa se llenará de sobres, 40 en total, cada uno con un suculento premio: hay smartphones iPhone 13 PRO, ordenadores iMac, PlayStation 5, patinetes eléctricos, e-bikes, smart TV, dinero en metálico… Su valor alcanza, en conjunto, los 40.000 euros. Y el bote sigue engordando, y si alguien se lo lleva este sábado se embolsará, así como quien no quiere la cosa, 38.000 euros.

LOS40 Sobres. / #Del40al1CocaCola

Por votar en antena regalaremos el BluRay de Encanto, nominada a la Mejor Película de Animación y a la Mejor Canción (por Dos oruguitas, de Sebastián Yatra) en los Oscars. Este mes vamos a dedicarlo a los premios de la Academia estadounidense del Cine que se entregan el lunes 28. Recuerda que ahora el teléfono para que puedes charlar con Tony Aguilar, dar tu voto y saludar a quien desees es gratuito: 900 35 40 40. Te esperamos desde las 10 de la mañana (9 en Canarias) para acompañarnos durante cuatro horas, en las que también viajaremos al pasado en La Máquina del Tiempo, presentaremos nuevos candidatos, os pondremos al día de la actualidad musical… y daremos lo mejor de nosotros para haceros pasar una mañana de sábado de lo más divertida.