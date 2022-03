Alesso cumple un sueño gracias a Batman

Con esfuerzo y constancia, los sueños se cumplen. Y si no que se lo digan a Alesso, que ha demostrado que ha vuelto a ser un niño.

A través de sus redes sociales ha compartido su momento más esperado. Y es que Dark, uno de sus temas más recientes, forma parte de la banda sonora de The Batman, la nueva película protagonizada por Robert Pattinson. "Como gran fan de Batman, no me puedo creer que tenga una canción en la película", dice el DJ.

En la publicación comparte el momento en que su nombre y el título de la canción aparecen en los créditos finales de la nueva de DC Comics. Añade unas fotos de la premiere a la que no dudó en asistir luciendo un traje de lo más elegante.

Numerosos compañeros de profesión y amigos de Alesso no han dudado en compartir su emoción entre los comentarios. Benjamin Ingrosso, Willy William y Showtek son algunos de los que han mostrado su apoyo.

Y es que cuando unes tu música con tu superhéroe favorito, la sensación debe ser única. Eso sí. Muy pocos pueden presumir de haberlo conseguido.

Dark es un tema repleto de los sonidos electrónicos que llegan de la mano de nuestro protagonista. Sonidos que nos trasladan directamente a la oscuridad de Gotham para así luchar contra la criminalidad y la injusticia. No podría definir mejor al mismísimo Batman.

Y a ti, ¿qué te ha parecido Dark? ¿Y The Batman? ¿También es tu superhéroe favorito?