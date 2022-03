Vicky Martín Berrocal, emocionada tras ver cumplido el sueño que tenía con Penélope Cruz gracias a Almodóvar

Vicky Martín Berrocal está feliz porque se ha cumplido uno de sus sueños y lo ha querido compartir en redes sociales. “Siiiii!!!!! Lo que ven es lo que es!🤍 Estas fotos para la revista @wmag hechas por #pedroalmodovar con la bellísima @penelopecruzoficial no son unas fotos más…créanme que no…”, avisaba.

Y escribía esto junto a una serie de fotos en las que podemos ver a Penélope Cruz vestida de flamenca y ahí es donde entra en juego la diseñadora.

“Las que habéis seguido mi trabajo desde que empecé en la moda flamenca en el 2005, me imagino que reconocéis este vestido de mi última colección “Volver”, colección con la que me despedí hace siete años (2015) y con la que dije adiós a mi gran pasión”, recordaba con nostalgia.

“En esos diez años se hicieron realidad muchooooos sueños, pero hubo uno que se quedó en el tintero, vestir a @penelopecruzoficial Siiii era mi sueño… 🤍”, admitía sobre esos anhelos que tenía en esos tiempos.

“Y ahí empieza la historia de esta foto. Es difícil de explicar, pero imaginaros lo que sentí al recibir la llamada de alguien al que tanto admiro como es #pedroalmodovar. Pero ya ni os cuento cuando además me dicen que es para vestir a Penélope y de flamenca”, expresaba con toda la emoción que se siente cuando algo que soñabas empieza a ser una realidad.

Agradecida

Hay una palabra para definirlo (aunque para Bisbal serían dos): “Increíble…”. Y tras esta colaboración no puede sentirse más agradecida con los dos protagonistas. “Gracias Pedro una y mil veces más por admirar mi trabajo que es mi locura. No sabes qué feliz me hace, que además estas fotos estén hechas por ti”, le transmitía al director, "me elegiste, pero lo que no sabías, es que yo soñé con ese momento desde el primer día que diseñé mi primer traje de flamenca…”, reconocía Vicky.

Y, por supuesto, tampoco han faltado las gracias a la actriz: “Gracias @penelopecruzoficial por lucirlo así… Y Gracias Lola por hacerlo todo tan fácil. Recuerden que los sueños cuando se gritan se cumplen!”.

Y claro, ante semejante explosión de felicidad, no podían faltar mensajes que compartieran ese sentimiento.