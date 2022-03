Dientes de Luna pone fin a su trilogía con 'Medusa'

Después de 'Utopísta' en 2018 y 'Atmósfera' en 2019, Aimar Cid, Unai Bilbao, Gorka Etxebarria, Lander Egia, Amaiur Zugadi y Joseba Mugartegi publican la última parada de esta trilogía con 'Medusa'. Este nuevo trabajo es el fiel reflejo de la necesidad que tenía la banda de volver a los escenarios, con más fuerza que nunca, tras la incertidumbre de los últimos tiempos.

De Dientes de Luna emana el rock potente influenciado por el sonido y las melodías de los 90. Riman con palabras en euskera y en castellano, componiendo una poesía interpretada con guitarras, baterías y coros. En CARA A de LOS40Euskadi nos cuentan las metáforas más profundas del mar para desvelarnos sus significados.

Cara A: 'Medusa', el último álbum de esta trilogía, al fin se ha publicado. Vuestra idea era hacer uno por año, pero 2020 tenía sus propios planes para todos, ¿verdad?

Dientes de Luna: Sí, nos fastidió bastante. Ha sido un año duro, no podemos decir que haya sido bueno, aunque es verdad que estuvimos activos y no paramos en ningún momento. Tuvimos conciertos, publicamos canciones nuevas, videoclips... Porque nos dimos cuenta de que podíamos aprovechar el tiempo para perfeccionar y darle más vueltas a las canciones que ya teníamos preparadas. Eso sí que se nos hizo duro, el tener ya un disco preparado y no poder sacarlo. Al final, no solo depende de nosotros. En tema cultural hay mucha gente por detrás, publicarlo en ese momento también lo veíamos como una falta de respeto por esa gente que de verdad necesita que esto funcione.

Cara A: ¿Tiene el título del disco algo que ver con la mitología? ¿Nos convertiremos en piedra si lo miramos?

DL: Puede ser, porque cuando te conviertes en piedra te vuelves eterno. Al nombre le queríamos dar juego, porque en 'Utopista' hacíamos hincapié en la tierra, en 'Atmosfera' al aire y en 'Medusa' al agua. Venimos de este elemento y quién sabe si acabaremos también en él. Entonces, dentro de esa agua, el animal que parece que mejor se ha adaptado es la medusa y, dentro del disco, también hacemos una crítica a toda la situación del rock and roll en Euskal Herria, donde recae el guiño Medusa-piedra porque tiene algo de esa piedra. Puede parecer que 'Medusa' es un nombre puesto al tuntún, pero está bastante rebuscado.

Cara A: Tras publicar el álbum, este coge vida propia y empieza un camino por su cuenta, así cada uno puede interpretarlo a su manera, ¿os ha sorprendido alguna experiencia concreta?

DL: Sí, alguna vez. En la forma de escribir y de hacer las canciones siempre buscamos el toque y la visión personal, pero hace poco recibimos un mensaje sobre una de las canciones que cuando la estuvimos escribiendo no hablábamos de eso. Nos pareció muy interesante y gratificante que lo viese de esa manera diferente. Buscamos que cada uno haga el disco suyo.

Cara A: Trabajasteis mucho en estas canciones, tanto que teníais multitud de hojas, ¿podrías sacar un libro con todas las frases de 'Medusa'?

DL: Tal cual, literal. Es más, he hecho el recuento de la cantidad porque muchas veces he dado el dato y la gente no se lo cree, pero tenía un tocho de 312 hojas en el escritorio de mi casa. Lo peor es que de esas 312 hojas igual solo he utilizado dos o tres frases, ¡Todo el tiempo que he perdido en mi vida para esas dos y tres frases! En realidad... las hemos utilizado para crear las canciones como nos gustan, porque algunas se han escrito muchísimas veces hasta llegar a ser lo que son. Nosotros también pensamos que igual la gente opina que las canciones son un asco, pero nosotros nos hemos quedado super contentos. Eso es lo que verdaderamente nos importa. Hacemos lo que nos gusta y como nos gusta, si luego a los demás también les mola es incluso mejor.

MALDITA

Cara A: Hablemos de los temas más rebeldes, que también los hay, ¿no? Porque se nos fijamos en 'Maldita' es una de esas canción que más ha costado porque habéis intentando hacerla lo mejor posible.

DL: Sí, musical e instrumentalmente tiene lo suyo, tiene su trampita también. Empieza con un tempo y sigue con otro. En ese sentido, fue la primera idea que se nos ocurrió, pero también la última en grabarse. Es más, estábamos en el estudio y seguíamos trabajando en la canción. Decíamos "está genial y puede dar mucho más" y, al final, ha sido el Single. Es muy curioso.