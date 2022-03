¿Tiene ‘The Batman’ escenas post-créditos?

The Batman ya ha salido de Gotham City directo a la gran pantalla, esta vez de la mano de Matt Reeves como director y Robert Pattinson llevando la capa. El murciélago más famoso del cine y los cómics ha vuelto, y aunque su película nos deja muchas preguntas sin resolver, todos los fans de las películas de superhéroes coinciden en la misma sobre lo que pasa después de terminarla: ¿Tiene escenas post-créditos?

Desde que el Iron Man de Marvel Studios mostrase una secuencia después de todos los títulos de crédito, algunas películas -sobre todo, los blockbusters- lo han adoptado como tradición. Ya sea como una breve recompensa para los fans que se quedan pegados a la butaca hasta el final, o bien una manera de enlazar con la siguiente película, muchos títulos ya no se entienden sin estas escenas. Y los fans de DC se preguntaban si The Batman optará por hacer lo mismo.

La nueva aventura del murciélago es totalmente diferente a todo lo hecho del personaje anteriormente, tal y como ya te contamos en la crítica de LOS40. Por ello, a medida que va pasando el metraje es evidente cuestionar si tendrá o no una nueva escena oculta tras los títulos de crédito. Te lo contamos a continuación, pero aviso: contiene SPOILERS para todos los que aún no hayan visto The Batman.

La ¿escena? post-créditos



Cualquier fan que se quede en la butaca después de las tres horas que dura la película es digno de admirar, y eso es algo que seguro que valora el equipo de la película. Por ello, después de unos largos títulos de crédito hay algo que los seguidores más fieles del murciélago apreciarán.

Respondiendo a la pregunta: No, no hay escena post-créditos en The Batman; aunque sí hay un pequeño detalle que esclarece muchas cosas. Imitando el servidor informático que Enigma facilita a Bruce Wayne para comunicarse en una de sus enrevesadas pistas, se puede leer el mensaje Good Bye -adiós en inglés-. Aunque lo interesante viene gracias al código que emplea. Aunque la marca personal del villano sea la interrogación, y así lo expresa en el cursor -estilado como <?>-, ese mismo signo quiere decir que quizá no se trate de un adiós, sino de la duda de si será la última vez que veamos esta versión de Batman.

Por ello, y aunque parezca evidente teniendo en cuenta que se trata de una franquicia, parece muy probable que Matt Reeves continúe la saga más adelante. De hecho, esas escenas finales de Enigma en Arkham dejan claro que ese misterioso amigo -esa risa es lo bastante inconfundible como para omitir su nombre- podría ser una pieza elemental en futuras películas del murciélago.

The Batman ya está en cines.