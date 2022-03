‘The Batman’, la premiada ‘Hive (Colmena)’ y ‘Los amores de Anaïs’, entre los estrenos del 4 de marzo

La cartelera del inicio de marzo viene con una de las propuestas más esperadas de todo el 2022. The Batman encabeza una lista de estrenos, devolviendo al caballero oscuro de Gotham City a la pantalla grande por todo lo alto; aunque no es la única propuesta para el fin de semana.

Más allá de héroes de DC, habrá títulos aptos para cualquier tipo de cinéfilo: desde el romántico al aficionado a la acción. El cine abre el mes con varias propuestas internacionales que te contamos a continuación:

The Batman

THE BATMAN - Tráiler Oficial

El vigilante más infame de Gotham vuelve a la gran pantalla, esta vez de la mano de Matt Reeves y encarnado por el mismísimo Robert Pattinson. Dos años después de empezar a llevar la capa, el héroe oscuro deberá enfrentarse a Enigma, un villano que amenaza con eliminar las mentiras de la ciudad de la manera más sucia posible. Por el camino, se encontrará a la misteriosa ladrona Selina Kyle (Zoe Kravitz), que forma parte del gran misterio.

Hive (Colmena)

Las abejas de una apicultora de un pueblo de Kosovo no producen más miel, por lo que decide emprender por cuenta propia e ir en coche a vender ajvar casero en una tienda de alimentación. Sus planes chocan directamente con la mentalidad machista de su pueblo, por lo que la sociedad no le pondrá fácil este nuevo reto. Así reza la sinopsis de la película que triunfó en el Festival de Sundance, siendo el debut como directora de Blerta Basholli.

Los amores de Anaïs

La vida de Anaïs es... Complicada. Ha cumplido ya las tres décadas, pero sin embargo su vida está lejos de asentarse. Su novio, con el cual tenía un proyecto de futuro, ya no ocupa lugar en su corazón. Aunque todo eso está a punto de cambiar al conocer a Daniel, que se enamora de ella desde el momento en el que la vio. Eso sí, Daniel vive con Émilie, que también se ha fijado en ella. Una comedia francesa que conforma el debut de Charline Bourgeois-Tacquet.

El Héroe

Una deuda de la que no se pudo hacer cargo ha llevado a Rahim a prisión. Sin embargo, su redención llegará cuando un permiso de dos días le permite encontrar una bolsa llena de joyas y comprometerse a buscar a su dueño. Mientras tanto, seguirá hablando con su acreedor para ver si puede saldar su deuda... Aunque no todo saldrá tal y como planea Rahim. Dirigida por el aclamado director Ashgar Farhadi, ganador de dos Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa y responsable de Todos lo saben -con Penélope Cruz y Javier Bardem al frente-, fue Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2021 por esta película iraní.

Language Lessons

Adam tiene su vida totalmente planeada, sobre todo, su rutina. El regalo inesperado de unas clases de español de parte de su marido al principio le descoloca, pero acaba siendo un gran consuelo cuando se encuentra con una tragedia en su vida. Será precisamente su profesora de español será un apoyo indispensable.