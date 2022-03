Spice Girls: Así fueron las audiciones a esas chicas “espabiladas y ambiciosas” que cambiaron el pop

Si hubiera que ponerle fecha al nacimiento del fenómeno mundial impulsado por las Spice Girls, sería la del 4 de marzo de 1994. Ese día, viernes, arrancó la primera de las audiciones cuyo objetivo era dar respuesta a la avalancha de 'boy bands'. Era necesario un equivalente femenino a Take That. Buscaban cantantes y bailarinas espabiladas, con personalidad, con un 'look' juvenil. De los más de cuatro centenares de candidatas que se presentaron, solo quedaron cinco: Geri Halliwell, Mel B, Mel C, Emma Bunton y Victoria Beckham. Habían nacido las Spice Girls, una de las 'girl bands' más icónicas de la historia del pop y origen del 'Girl Power'.

Se buscan cantantes espabiladas

La idea de crear un grupo de chicas fue de Chris Herbert, quien, junto a su padre Bob, dirigía la empresa Heart Management. En esa época habían aflorado muchas 'boy bands', no solo en Reino Unido (Take That, Bad Boys Inc, East 17, Worlds Apart), también en Estados Unidos (Backstreet Boys, New Kids On The Block). "Había montones", recuerda Chris en el periódico Mirror. "El mercado estaba saturado de 'boy bands'. Solo satisfacían al 50% del público. Pensé que sería mejor formar una banda de chicas, algo sexy y atrevido. Las chicas podrían aspirar a ser como ellas y los chicos las 'admirarían'".

Las Spice Girls en los 90. / Brian Rasic/Getty Images

Chris y su novia, la diseñadora Shelley Silva, cubrieron una pared de las oficinas de Heart en Lightwater, Surrey, con ideas sobre el aspecto y la personalidad que deberían tener las cinco chicas que buscaban. El mejor método para encontrarlas era publicar un anuncio en la revista The Stage (centrada en la industria del espectáculo). Apareció en la edición del 24 de febrero de 1991: "Se buscan chicas de 18 a 23 años con habilidad para cantar/ bailar. Espabiladas, extrovertidas, ambiciosas y con dedicación".

Victoria, Mel B y Mel C, las primeras afortunadas

El 4 de marzo de 1994, más de 400 aspirantes a estrellas del pop acudieron a las audiciones en los Danceworks Studios, en la Calle Balderton de Londres. El proceso de selección no fue sencillo. Separaron a las participantes en grupos de 10: tenían que representar un número de baile con la música del tema Stay, de Eternal. Después, cada una debía actuar en solitario, cantando sobre la música que les habían pedido que llevaran en su casete.

Spice Girls en 1997. / Tim Roney/Getty Images

Entre las artistas amateur que acudieron ese día al casting estaba Melanie Brown (que interpretó The greatest love of all de Whitney Houston) y era exactamente lo que Chris Herbert buscaba: "Mel B tenía un look joven, funky, era una buena cantante y una gran bailarina. Siempre daba el 100%. Pensé: 'definitivamente, estás dentro'". Su actitud despreocupada o su seguridad, le dejaron impresionado.

Victoria Adams se decantó por hacer el tema Mein Herr (Cabaret) de Liza Minnelli. Llegó vestida de negro, con un top que mostraba su abdomen bronceado. Aunque no tenía la misma actitud o la misma voz que Brown, parecía más sofisticada, más clásica y tenía elegancia. Melanie Chisholm (que cantó I'm so excited de Pointer Sisters) también captó la atención del jurado. Según Herbert, tenía un "tono Northern soul" que le gustaba.

Cuando terminaron, les dijeron que se podían ir a casa y que ya recibirían la respuesta. El arduo proceso de selección no había hecho más que empezar.

La astucia de Geri Halliwell

Más de cuatro centenares de aspirantes quedaron reducidas a una docena. Tres de las afortunadas de esa primera criba fueron las ya conocidas 'chicas picantes'. El siguiente casting se llevó a cabo en los Nomis Studios, a mediados de abril de 1994. Ese día, la madre de Melanie Chisholm llamó para decir que su hija tenía amigdalitis y no podía ir. Le respondieron que le darían otra oportunidad si no encontraban lo que estaban buscando.

En esta segunda convocatoria entró en acción Geri Halliwell, que no estuvo en la primera porque "estaba visitando a su abuela en España". Al menos, esa fue una de las excusas que dio. Herbert, el director del casting, la conocía desde hacía algún tiempo y aseguró que después de invitarla a a participar en el primer casting, ella puso algún tipo de disculpa y no apareció. En el documental Spice Girls - When girl power changed the world, Geri desvela lo que ocurrió: estaba preocupada porque pensaba que su técnica vocal no era lo suficientemente buena.

Halliwell utilizó otra táctica. Telefoneó a Chris Hebert y le convenció de que debía estar en los Nomis Studios. La jugada le salió bien: "fui a una audición en la que solo éramos doce". Ya en la entrevista previa, su encanto ganó al jurado y consolidó su posición en las audiciones. No tenía mucho de cantante y menos de bailarina, pero resaltaba su fuerza natural. Su aspecto (jersey rosa ceñido, pantalones cortos violeta, zapatos de plataforma, y el pelo rojo recogido en dos coletas) hizo que Mel B dijera de ella: "Parecía una loca excéntrica de otro planeta".

Y con Emma Bunton… nacieron las Spice Girls

Las elegidas del segundo casting fueron Victoria, Melanie B, Halliwell, Michelle Stephenson y Lianne Morgan. Pero a Lianne la rechazaron enseguida: recibió una carta diciéndole que parecía mucho más mayor que el resto. Contactaron con Melanie Chisholm, para que acudiera a la tercera audición. Tuvo que aprenderse la canción Signed, sealed, delivered de Stevie Wonder, y cantarla en solitario y en grupo. De nuevo, superó la prueba. La banda ya estaba formada. Ya no había más chicas "espabiladas, extrovertidas, ambiciosas…"

Pero no fue así. Porque Michelle se marchó poco después. No encajaba en el grupo y tenía otros compromisos personales. Su salida dejó una vacante que ocupó Emma Bunton en diciembre de 1994: la última componente seleccionada para unirse al grupo. Había sido descubierta en una de las escuelas de teatro de Londres. "Era encantadora, muy simpática, con una dulce voz", recuerda Chris. Para Emma "fue un poco duro porque estaba muy nerviosa y pensaba '¿Y qué pasa si no les gusto?'. Pero encajamos muy bien, les gusté y me cogieron".

Ahora sí. Finalmente, la 'girl band' que cambió la historia del pop estaba completa: Victoria ("Posh Spice"), Mel B ("Scary Spice"), Emma ("Baby Spice"), Mel C ("Sporty Spice") y Geri ("Ginger Spice"). Habían nacido las Spice Girls.