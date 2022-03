Wesley Schultz (The Lumineers): “Sigo sin entender cómo ‘Ho Hey’ consiguió hacerse tan grande en el mundo”

Wesley Schultz está a punto de aterrizar en España junto a toda la gran familia de The Lumineers. Una gran familia en sentido literal, ya que en la actualidad salen de gira por todo el mundo con sus hijos, algunos de ellos nacidos durante esta pandemia. Son más de dos años de ausencia, dos años que están deseando recuperar haciendo lo que mejor saben hacer, subirse a un escenario a tocar.

The Lumineers, en concierto en Madrid

The Lumineers es una banda totalmente orgánica como lo es su música. Actualmente la formación se compone de seis músicos en sus conciertos (Wesley Schultz, Jeremiah Fraites, Stelth Ulvang, Byron Isaacs, Brandon Miller y Lauren Jacobson), ampliándose dependiendo de las necesidades de sus canciones. Los de Colorado prefieren apostar como siempre por el más riguroso directo, sin la presencia de ningún tipo de elemento prefabricado o enlatado en sus shows.

Sin duda una delicia para sus fans españoles que acudan este próximo lunes 7 de marzo a verles al Wizink Center de Madrid, donde además, presentarán en vivo las canciones de su último disco titulado Brightside, ya publicado el pasado mes de enero. Su regreso trae más guitarras eléctricas, pero sin perder la esencia de su sonido crudo y desnudo tan característico. Siguen siendo ellos mismos y este es el álbum, nos cuenta Wesley en la entrevista, del que se sienten más orgullosos hasta la fecha.

The Lumineers - BRIGHTSIDE

Wesley, muy cercano para LOS40 Classic

Nos ha encantado conversar con Wesley Schultz y conocer de primera mano algunas anécdotas más íntimas de esta gran familia que es The Lumineers. Antes de ser conocido, Wesley trabajaba de barman y camarero en Nueva York, pero asfixiado por las exigencias económicas de la Gran Manzana decide mudarse a Denver, donde la banda empieza a volar.

Una vez allí, y de la manera más inesperada y curiosa, conoce a Brandy, la que hoy es su mujer, y con la que ha tenido dos hijos. Sus vidas se cruzaron en una fiesta en la que iban a actuar junto a otras bandas en una casa de Denver. Al llegar, ella les abrió la puerta, y surgió el flechazo de manera instantánea. Y todo sucedió gracias al pianista del grupo, Stelth Ulvang, el tipo que nunca lleva zapatos, que fue quien les consiguió el bolo.

'Ho Hey', su único número 1 en LOS40

The Lumineers dejaron un garaje en Nueva Jersey para dar sus primeros pasos en Denver (Colorado), donde, de dos músicos, pasaron a ser tres. A Wesley Schultz, su cantante y guitarrista, y Jeremiah Fraites (al que siempre verás con sus característicos tirantes), se unió la violonchelista Neyla Pekarek. La encontraron gracias a una nota que ellos mismos publicaron en una web de anuncios clasificados. Ella ya camina en solitario.

The Lumineers - Ho Hey (Official Video)

Al principio les presentábamos en la radio como el famoso trío de Denver, el que bebió de la música de Dylan, Springsteen o Petty, el que irrumpió con fuerza inyectando sabia fresca en la escena folk-rock americana en el año 2012. Ho Hey es hasta la fecha, su único número uno en la lista de LOS40.

Recuerdo perfectamente cómo nos cautivó la magia de su sonido, tan natural y desnudo, sin ningún tipo de artificio. Solamente unas voces arropadas por la contundencia de la pandereta y percusión, y acompañadas de guitarra y mandolina. Pero también, cómo nos sorprendió que decidieran no utilizar el banjo en ninguna de sus canciones, a diferencia de otras bandas de la escena como Mumford & Sons, con las que convivieron en su llegada.

The Lumineers, en concierto el lunes 7 de marzo en Madrid (único concierto en España). Sus shows tienen fama de ser muy enérgicos y emotivos. Si no les has visto nunca, te recomendamos que no desaproveches la ocasión de disfrutar en directo de otras joyas de su repertorio como Ophelia o Stubborn Love.