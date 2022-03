María Becerra y Prince Royce bailan pegados a ritmo de bachata en ‘Te Espero’: Mira el videoclip

Cada uno en su estilo, son dos artistas de lo más destacados en la actualidad. Juntos, María Becerra y Prince Royce bailan pegados a ritmo de bachata en Te Espero, su nuevo tema.

En los primeros compases de 2022, la bachata continúa siendo un género que gusta a nombres que no nos tienen acostumbrados al mismo. La Fama de Rosalía y The Weeknd o Ateo de C. Tangana y Nathy Peluso, sin ir más lejs, fueron un auténtico bombazo.

Ahora, la última dosis de este estilo de raíces latinas nos llega de la mano de Royce, alguien que sí se mueve como pez en el agua con este ritmo, y Becerra. Esta última, una de las voces más características de los últimos años de la música urbana.

Y el complemento perfecto para este tema no es otro que el videoclip. Ambos cantantes bailan rebosantes de sensualidad y romanticismo en una historia en la que se entrelaza el amor y una investigación policiaca.

Prince Royce, Maria Becerra - Te Espero (Official Video)

Prince, con chaleco antibalas y armado, acude al rescate de María en medio de disparos y persecuciones. Todo ello mientras cantan: "Ven, que yo te espero/Aquí en el lugar de siempre/Ahí donde rico la pasamos, donde nos enamoramos/Donde la ropa dejamos y ahora ya no estamos".

Lo último de María Becerra: segundo disco y gira

De esta forma, María Becerra continúa en lo más alto de los ritmos urbanos, siendo una de las estrellas latinas más exitosas del mundo. Antes de este Te Espero, lanzó Felices x Siempre, primer adelanto de su segundo disco. Y es que 2021 fue el año en el que debutó discográficamente con Animal.

Precisamente, este mencionado álbum es el que le da título a su gira: Animal Tour. Por supuesto, tendrá varias paradas por España durante 2022, por ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, así como festivales como Riverland.