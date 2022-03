Dafne Fernández se sincera sobre la maternidad: “A ver cómo puedo decir esto sin que suene mal”

Dafne Fernández lleva casi dos décadas trabajando como actriz. La conocimos siendo tan solo una adolescente en una de las series más exitosas de los 2000’s: Un paso adelante. La actriz y bailarina dio vida a Marta, una de las alumnas de la prestigiosa escuela de artes escénicas de Carmen Arranz. Luego la vimos en series como Tierra de lobos o El Chiringuito de Pepe. También en películas como Perfectos desconocidos o Descarrilados.

Además, Dafne también ha empatizado con muchos de sus seguidores y seguidoras de redes sociales. La actriz siempre se ha mostrado natural, sin ningún tipo de problema a la hora de hablar de ciertos temas.

Ahora, Dafne ha vuelto a ser noticia por sus declaraciones en una entrevista que ha concedido para El Mundo. La artista se ha sincerado sobre una parte de la maternidad. Unas palabras con las que muchas personas se van a sentir identificadas:

“A ver cómo puedo decir esto sin que suene mal. No quiero generalizar, pero a mí la maternidad me ha roto porque yo antes era la chica guapa y ahora soy una madre, entonces ya no encajo".

En un mundo como el del cine y la televisión, donde desgraciadamente a las mujeres se les exige mucho más que a los hombres, Dafne ya no encaja en muchos de los papeles que antes hacía, tal y como confiesa: “Digamos que ya no soy sexualmente deseable y eso me invisibiliza”.

Dafne, que tiene 36 años, ha hablado sobre la industria audiovisual española, en la que “no hay personajes escritos para mujeres reales”. De este modo, la actriz asegura que ahora ha pasado a “otro estatus” en el que tiene que ajustarse.

La reflexión de Dafne

Fernández ha continuado explicando en la entrevista que, aunque se siente plena en su vida personal (es mamá de dos niños), no se siente igual en su carrera: “Siento que me he vuelto invisible para el mundo profesional y, un poco, para la sociedad”.

Además, Dafne ha hablado de algunos momentos de su carrera. La joven empezó en Un Paso Adelante. De este modo, el periodista ha querido saber en la entrevista si en algún momento se sintió cosificada en sus inicios. Dafne ha contestado tajante a esa respuesta:

"Yo he hecho cosas porque me ha apetecido, me ha dado la gana y me gustaba. El problema está en los que miran eso de modo sucio, en los que te convierten en una cosa, no en que tú hagas algo que no tiene nada de malo"

Además, la actriz ha asegurado que nunca ha hecho nada que le hiciese sentirse como un objeto.

Sobre cobrar menos que sus compañeros

Dafne también ha hablado sobre su salida de El Chiringuito de Pepe. La actriz dejó la serie en 2014, a pesar de que era un auténtico éxito. Lo hizo porque veía injusto el trato que le estaban dando:

"Me la jugué y estuve castigada un tiempo. No sólo castigada, sino teniendo que leer todo tipo de artículos contando mentiras sobre mí sin que nadie me llamase jamás para confirmar si eso era cierto o no y qué había pasado de verdad”.

Dafne ha asegurado que en la serie cobraba menos que sus compañeros hombres, a pesar de ser una de las protagonistas. “Nunca pedí más. Solamente pedí lo que me habían asegurado que me iban a dar y nunca me dieron, pero a mis compañeros hombres sí. Así que les dije que no seguía si no se me pagaba como a ellos y ya está", ha terminado diciendo.