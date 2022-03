El momento “tierra, trágame” de Edurne con una fan: “Hola, guaputa”

Han pasado 17 años desde que conocimos a Edurne. La cantante madrileña se convirtió en una de las estrellas de Operación Triunfo 2005 cuando solo tenía 19 años. La joven se metió al público en el bolsillo gracias a su dulce voz, su naturalidad y su dulzura. Durante casi dos décadas, Edurne nos ha cautivado en distintos ámbitos. La hemos visto sacando discos, protagonizando giras, como actriz y como presentadora. Además, se ha ganado su propio hueco en Telecinco gracias a programas como Got Talent, donde participa como miembro de jurado.

De este modo, con tanta trayectoria, no nos extraña que Edurne tenga una gran comunidad de fans que le han acompañado en todo momento. Es más, tal y como ha asegurado en su visita al programa Estirando el chicle, muchos de ellos llevan acompañándole desde que empezó su carrera en OT.

Ha sido en este programa, presentado por Victoria Martín y Carolina Iglesias, en el que Edurne ha confesado cuál ha sido el momento más incómodo que ha vivido con una fan. Y es que la pobre vivió un pequeño lapsus y dijo sin querer algo que no quería. Eso sí, la fan se lo tomó bien y sigue yendo a todos sus eventos a día de hoy.

“Me han pasado muchas cosas con fans desde que salí de OT. Tengo unos fans muy guays, que llevan toda la vida conmigo. El otro día estaba haciendo firmas y los veía ahí, después de tantos años. Ver que me siguen todavía, lo valoro mucho”, ha empezado contando Edurne.

Luego ha iniciado la divertida anécdota que tuvo con ella: “Es una fan a la que adoro y que nos conocemos desde hace muchos años. Aunque alguna vez lo he contado, todavía lo pienso y me da una vergüenza que me muero”

La anécdota de Edurne con una fan



Edurne ha continuado contando que acababa de salir de actuar en el musical de Grease de Madrid cuando esta fan estaba esperándole en la salida: “¿Sabes lo típico que se te juntan dos palabras en la cabeza y los mezclas? Entonces la llamé guaputa. En toda su cara. Mira que la he visto veces, pero siempre que la veo le pido perdón por llamarle guaputa”.

Edurne ha continuado explicando que se le juntaron en la cabeza dos palabras, “guapura” y “guapita”, entonces terminó diciéndole “Hola, guaputa”. Edurne, entre risas, ha asegurado que todavía tiene en la cabeza grabada la cara que se le quedó a la pobre fan en ese momento. Eso sí, ahora mismo se ríen de ello. Y es que al final, todo se ha quedado en una anécdota.