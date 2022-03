Rosalía destruye “con gusto” sus obras anteriores para dar paso a ‘Motomami’

“Yo soy muy mía, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo. Makeup de drag queen, yo me transformo”, cantaba Rosalía en Saoko. La cantante dejaba claro en el segundo single de su disco Motomami que la etapa de El Mal Querer se quedó atrás. La cantante ha querido desprenderse de su anterior trabajo y centrarse en nuevos sonidos, apostando por experimentar con otros géneros.

Tendremos que esperar hasta el próximo 18 de marzo para poder escuchar el disco completo y sacar nuestras propias conclusiones. Mientras tanto, la catalana no ha parado de crear hype. Además de los tres vídeos musicales que ha sacado y de la impresionante promo que está llevando, Rosalía ha elaborado sus propios mandamientos de Motomami.

Cada día, hasta que llegue el 18 de marzo, Rosalía desvela en Twitter una nueva declaración sobre cómo debe ser una motomami.

“Una motomami te abraza y es mejor que abrazar un peluche”, “Una motomami cuida de otras motomamis” o “A una motomami le gusta la leche”, son solo tres de los tuits que ha escrito la estrella.

Una motomami cuida a otras motomamis❤️‍🩹3/20 — R O S A L Í A (@rosalia) March 1, 2022

Pero si ha habido uno que ha creado polémica ha sido, sin duda, el que ha compartido este viernes 4 de marzo. La cantante ha compartido la sexta verdad sobre las motomamis, dejando claro que este nuevo disco va a romper con todo lo que conocíamos de ella hasta ahora. La joven ha escrito el siguiente tuit:

“Una motomami destruye con gusto sus obras anteriores para dar paso a las obras siguientes”

Una motomami destruye con gusto sus obras anteriores para dar paso a las obras siguientes 6/20 — R O S A L Í A (@rosalia) March 4, 2022

Con estas palabras, Rosalía crea el debate entre sus seguidores. Y es que la intérprete de La Fama sabe cómo dar que hablar. De este modo, son muchos los que han comentado el tuit, opinando sobre esta nueva etapa:

“Lo siento cariño, pero la obra de arte que es El Mal Querer es indestructible”

“Eso lo dijo la señora que restauró el Ecce Homo de Borja”

“Una motomami lucha contra viento y marea sin rendirse para hacer con su vida lo que le de la gana”

“A veces los fans no entienden que los artistas evolucionan o se reinventan en cada era musical”

“Dilo, mami”

Sea como sea, parece que el nuevo disco de Rosalía está dando mucho que hablar. Y eso que todavía no ha salido.