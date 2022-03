Leiva y Catalina García nos llenan de calma con ‘Llegará’: ¡Aquí vídeo y letra!

Leiva sigue desgranando su último álbum, Cuando te muerdes el labio, y ahora le ha tocado el turno a Llegará. En esta ocasión, la mujer que le acompaña es Catalina García, una de las quince que han formado parte de este trabajo con tanto toque femenino.

Él mismo se ha encargado de compartir la historia que hay detrás de esta canción y esta colaboración. “Recuerdo escribir el estribillo de Llegará en la cola de un avión NY - Madrid. Volvíamos fritos, casi sin dormir, Fede y yo”, recuerda sobre el origen de la canción.

Pero el cansancio no acabó con sus relaciones sociales. “Esa misma noche al llegar a casa, invité a cenar a Cata y Santiago (@monsieurperine) y, entre vinos, la terminamos juntos. A los pocos días la grabamos Cata y yo a guitarra y voz. Realmente no era siquiera una maqueta, tan solo la registramos para no olvidarla antes de que se marcharan a #Colombia”, recuerda de aquel encuentro entre amigos.

Cambio de planes

“La canción era para el disco de Monsieur Periné, pero yo escuchaba una intimidad y un diálogo de voces tan en la onda del disco que andaba rondando mi cabeza… Finalmente acabó dentro de Cuando te muerdes el labio”, confiesa sobre el cambio de planes que se produjo con esta canción.

Una canción que guarda la frescura de esos momentos de encuentros y que a ratos nos recuerda a esas melodías clásicas de los Beatles. “A veces el alma que se captura en una maqueta es imposible volver a reproducirlo. Da igual que estés en el mejor estudio del mundo, se trata de otra cosa. Con el tiempo aprendí a identificarlo bien cuando sucede”, admitía.

Y eso es lo que podemos escuchar ahora. “Así que cuando escuchéis Llegará, mola que sepáis que es esa primera grabación casera, despreocupada y sin ninguna pretensión de formar parte de un disco. Solo añadimos un cuarteto de cuerda y una percusión con @adanjodorowsky en México”, explicaba.

Y claro, no podía evitar dedicarle unas palabras a su partener en este tema. “Quiero un montón a Cata. Es una buena amiga. Siempre generosa y dispuesta a agarrar un avión para hacer música”, contaba.

Ahora llega el vídeo que “lo rodamos cayendo el sol en una trajinera en Xochimilco, con mi amiga @CrisGris a los mandos, su escudera #CaroTamez, el DOP @sheldonchau, y la producción de @groovychaos”.

leiva -llegará Si pudiera arrancar por el final Agitarlo todo como un huracán Habría tantas cosas que olvidar Pero no es verdad, no es verdad Si pudiera saber cómo cambiar La mirada de nuestra realidad Y comenzar mi viaje espiritual Y no regresar, no regresar jamás Uh-uh-uh-uh-uh Una vez más Volando descalzos Poniendo cara al horizonte Midiendo todas las palabras Te voy a explicar Ya no quiero más nada Tan solo necesito bosques Y campos que me traigan calma ¿Cómo se rompió nuestra conexión? Ahora me da igual cuando sucedió Seguimos esperando una señal Sé que llegará, llegará Mira donde estamos tú y yo En esta habitación Una vez más Volando descalzos Poniendo cara al horizonte Midiendo todas las palabras Te voy a explicar Ya no quiero más nada Tan solo necesito bosques Y campos que me traigan calma Una vez más Volando descalzos Poniendo cara al horizonte Midiendo todas las palabras Te voy a explicar Ya no quiero más nada Tan solo necesito bosques Y campos que me traigan calma

A relajarse en los bosques con calma de Leiva.