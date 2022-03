Justin Bieber advirtió hace unas horas que se avecinaba una nueva colaboración. Sería con Omah Lay y se titularía Attention. Pues bien. La cuenta atrás ha llegado a su fin y ya ha aterrizado en todas las plataformas digitales.

Ambos artistas nos traen unos ritmos de afrobeat de lo más hipnotizantes. Se unen a la delicadeza de sus voces para regalarnos una canción que es muy fácil colar en las playlists de nuestros temas favoritos. Hablan de esa sensación de estar perdiendo el norte por una persona, tanto que necesitas llamar su atención urgentemente.

La canción, que cuenta con la producción de Harv y Avedon, llega acompañada de un videoclip dirigido por Colin Tilley. En él, nuestros protagonistas pasan una buena noche de fiesta y rodeado de jóvenes en el exterior de una casa. Les acompañan unas hogueras para crear un ambiente más acogedor.

Attention formará parte del primer álbum del artista nigeriano: Boy Alone. Ha querido contar con su amigo y compañero Justin Bieber para darle ese toque especial y animarlo a adentrarse en el mundo del afrobeat. Aunque no es la primera vez que lo roza. Ya lo hizo en el remix de Wizkid, Essence, y demostró que no se le da nada mal.

Justin Bieber traerá su música a España en 2023. Ha incluido a nuestro país en la lista de los conciertos de su gira Justice World Tour. ¡Y LOS40 somos la emisora oficial! Madrid y Barcelona disfrutarán del talento del artista en directo después de años esperando. Serán los días 23 y 25 de enero.

Y es que si hay algo que han demostrado sus fans españoles es que son fieles a su música. Desde que presentó su talento al mundo con Baby en 2010, su ejército de seguidores en nuestro país no ha dejado de crecer. Y así ha sido hasta el día de hoy.

Y a ti, ¿qué te parece Attention?