Así es Amatria, el artista que fusiona música techno y tradición manchega

¿Es posible ver en una misma canción ritmos techno y tradición manchega? A priori, parece algo complicado, pero un artista lo hace a las mil maravillas. Hablamos de Joni Antequera, conocido artísticamente como Amatria.

Este músico debutó con el álbum Hoy van a salirte las alas (2012), donde todas las canciones están compuestas e interpretadas por el propio Amatria. Esto último es una constante en los siguientes trabajos de estudio: Salir Ileso (2013), Amatria (2015), Algarabía (2017) y Un Disco (2020).

Eso sí, también tiene versiones de Los Planetas o Antonio Vega (canciones tan populares como La Copa de Europa y Lucha de Gigantes), además de haber colaborado con artistas como Delaporte en Un Alud.

Techno Manchego (asiejque), su nuevo single

Bajo el título de Techno Manchego (asiejque), Amatria presenta su nuevo single, que está disponible en todas las plataformas digitales. Su videoclip, realizado por Víctor Mejías y Albert Perdices de Anabel Lee, ya se puede ver en su canal de YouTube. Bailes imposibles, queso manchego, multitud de cameos y hasta la Iglesia protagonizan el delirante vídeo:

Amatria - Techno Manchego (asiejque)

Por otro lado, la canción ha sido escrita, producida e interpretada por Joni Antequera Amatria. Grabada en Estudio Fluxus y mezclada y masterizada por Pau Paredes y por el propio Amatria, este nuevo single del artista está editado bajo el sello Vanana Records. La portada, con el pañuelo de hierbas anudado a la muñeca y ese gesto en el que estás a punto de caer, es obra del propio artista:

La gira de Amatria en 2022

Este lanzamiento merece una gira por las ciudades principales de España durante 2022. El tour arrancará, con acento muy manchego, en Ciudad Real y Toledo los días 11 y 12 de marzo, respectivamente.

Posteriormente continuará por Lisboa (Iberian Festival Awards, 26 de marzo), Granada (Oh, See! LIVE, 1 de abril), Sevilla (Oh, See! LIVE, 2 de abril), Benicàssim (SanSan Festival, 15 de abril), Málaga (Oh, See! Málaga, 21 de mayo), Elche (Spring Festival, 28 de mayo), Aranda de Duero (Sonorama Ribera, 11-14 de agosto), Cascante (Estaciones Sonoras, 1 de octubre), Barcelona (7 de octubre), Murcia (4 de noviembre) y Zaragoza (19 de noviembre).