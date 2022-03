Karol G: 8 canciones empoderantes que la convierten en la reina del género urbano

Karol G es una de las artistas latinas más cotizadas del género urbano y una de las favoritas de la industria musical. Y es que no es para menos. La colombiana no solo ha enamorado a millones de fans de todo el mundo con sus canciones reggaetoneras de lo más potentes. Sino que también ha colaborado con grandes artistas que han aumentado más su renombre en el panorama.

Además, la bichota está considerada como una de las artistas latinas más empoderadas y está claro que es a causa de varias de sus canciones que contagian mucha fuerza personal. Por eso, desde LOS40 hemos seleccionado 8 canciones empoderantes que la convierten en la reina del género urbano:

1. Mamiii con Becky G

Es imposible no incluir esta colaboración entre dos reinas del género urbano: Becky G y Karol G. Mamiii se estrenó el pasado 11 de febrero y se convirtió en el himno del empoderamiento femenino del 2022. Y es que el single es perfecta para darte cuenta de que es mejor estar sola que mal acompañada. De ahí, que sea mejor echar lo tóxico fuera de nuestras vidas.

2. Sejodiotó

En septiembre de 2021, la colombiana nos sorprendía con Sejodiotó, su nuevo tema potente de reggaetón que se convirtió en la reivindicación de la libertad de relaciones insanas. "Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones, por más que me critiquen, me tiene sin cojones", canta la intérprete en la canción.

3. Bichota

Bichota fue una de las canciones favoritas del 2020 gracias a sus potentes bases y ritmos pegadizos que nos hizo bailar sin parar. Y es que este temazo lo seguimos escuchando hasta ahora y no solo por sus sonidos bailables, sino por ser un canto al empoderamiento femenino. Ya que Karol G ha asegurado que la acepción de la palabra tiene que ver con sentirse una mujer que se ha hecho a sí misma, a una mujer poderosa.

4. Tusa con Nicki Minaj

La colaboración entre la cantante y la rapera Nicki Minaj nos dejó boquiabiertos a todo el mundo. Y es que no es para menos. La canción fue un éxito en 2020 que ni la pandemia del coronavirus pudo frenar. Y es que 'tusa' se refiere a una decepción amorosa, por lo que las divas del género urbano hacen un homenaje a la fuerza femenina para afrontar un desamor y poder pasar página. "Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga, dice que pa’ matar la tusa", canta Karol en el single.

5. 200 copas

"Amiga deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario", canta la colombiana en 200 copas. Sin duda, este tema se convirtió en el himno de la sororidad, ya que es perfecta para dedicársela a esa amiga que está sufriendo por un tóxico. Así es como también se puede demostrar tu apoyo hacia ella, con un poco de ritmo urbano.

6. Ahora me llama con Bad Bunny

En 2017, Karol y Bad Bunny nos enamoró con una colaboración prometedora: Ahora me llama. "Diciendo que le hago falta en su cama. Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va. Ahora solo quiero salir con mi propio squad. Porque la noche es mía. La voy a disfrutar sin tu compañía. Ahora yo quiero vivir la vida, día a día", canta la colombiana en el inicio de la canción. Está claro que en este temazo ya nos estaba lanzando un gran mensaje de empoderamiento femenino.

7. La dama con Cosculluela

Si Karol consiguió cautivar a millones de fans con Ahora me llama, también lo hizo con una colaboración de lo más energética: La dama con Cosculluela. "La vida me ha obligado a ser así. Ese no fue el destino que yo elegí. He amado, he sufrido. Mil problemas también he tenido. Es que a pesar de todo yo sonrío. Porque de lo malo ya yo me rio", canta la bichota. Está claro que La dama es una muestra de lo que es capaz de hacer Karol.

8. Mi Cama

Para terminar lo hacemos con Mi Cama, la canción que se estrenó en 2019 y que se convirtió en la banda sonora de millones de fans de todo el mundo. Aquí la bichota demostraba una vez más su fuerza personal y musical. Sin duda, con esta canción te sentirás una diva total. "Me pusiste en jaque mate. No creas que puedes comprarme. Ni con carteras, ni con esmaltes. Mi vida cambió, es interesante. Que desde que no estás me sobran las vacantes. Mi cama suena, y tu recuerdo se va. Pensaste que entré en depresión. Y yo viviendo pena. Se enteró que estaba sola y me estalló el Instagram. Ahí vi un DM que escribió encima", canta en el tema.